Bundesumweltminister denkt Ã¼ber Haushaltsnotlage nach

Carsten Schneider (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) schlieÃŸt wegen der aktuellen Energiekrise eine Haushaltsnotlage nicht aus. "Wir mÃ¼ssen auf Sicht fahren, das geht in so einer Krisensituation gar nicht anders", sagte er am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin".



Schneider sprach von einem Schock fÃ¼r das Wirtschaftswachstum. Die Bundesregierung wolle deshalb die Auswirkungen dieser Krise eingrenzen und dabei gehe es auch darum, Arbeitslosigkeit zu verhindern.



Forderungen aus der Luftfahrtbranche nach einem Tankrabatt auf Kerosin oder einer zeitweisen Aussetzung des Emissionshandels erteilte Schneider eine Absage. "Der Staat kann nicht alle Probleme finanziell lÃ¶sen. Das wÃ¼rde uns Ã¼berfordern", erklÃ¤rte der Bundesumweltminister. Er wÃ¼nsche sich von den Fluggesellschaften, dass diese nicht einfach so tun wÃ¼rden, als kÃ¶nne es immer so weitergehen mit dem Kerosin. Vielmehr mÃ¼ssten sie alles dafÃ¼r tun, auch auf nachhaltige Kraftstoffe umzusteigen. "Und da ist gerade auch bei der Lufthansa noch viel Luft", so der Minister.



Die Lehre aus dem Iran-Krieg mÃ¼sse nun sein, die erneuerbaren Energien so schnell wie mÃ¶glich auszubauen. "Das ist die klare Reaktion auf diese internationale Krise, die die schwerste Energiekrise ist, die wir jemals hatten", sagte Schneider.



Der SPD-Politiker Ã¤uÃŸerte sich skeptisch, dass die von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche vorgelegten PlÃ¤ne fÃ¼r eine Reform der Energiewende auch so kommen werden. Das seien VorschlÃ¤ge und noch keine Gesetze, so Schneider. "Die Energiewende muss gÃ¼nstig sein, klar, aber sie muss auch beschleunigt werden", fÃ¼gte er hinzu.

