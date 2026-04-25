Finanzen

Lies fordert Ã–lkonzerne zu Transparenz beim "Tankrabatt" auf

  • dts - 25. April 2026, 05:00 Uhr
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Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Niedersachsens MinisterprÃ¤sident Olaf Lies (SPD) hat die MineralÃ¶lkonzerne aufgefordert, die ab 1. Mai geltende SteuerermÃ¤ÃŸigung auf Benzin und Diesel vollstÃ¤ndig an die Verbraucher weiterzugeben und den entsprechenden Preisnachlass an den Tankstellen nachvollziehbar auszuweisen.

"Der Kunde soll nachvollziehen kÃ¶nnen, dass die 17 Cent bei ihm auch ankommen", sagte Lies der "Welt am Sonntag". "Sonst profitieren am Ende die Falschen." Seine Erwartung sei, "dass der Preisnachlass an den Tankstellen ausgewiesen werden" mÃ¼sse. Der "Tankrabatt" wurde an diesem Freitag von Bundestag und Bundesrat beschlossen. Er soll fÃ¼r zwei Monate gelten.

Lies rechnet derzeit nicht mit einer Knappheit bei Benzin und Diesel. "Aktuell haben wir die Lage im Griff. Deutschland ist beim Ã–l nicht so einseitig abhÃ¤ngig, wie das vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine beim Gas der Fall war", so der niedersÃ¤chsische Regierungschef.

Allerdings mÃ¼ssten sich Bund und LÃ¤nder auf verschiedene Szenarien vorbereiten. "Das heiÃŸt, dass wir sicherstellen, dass ausreichend RohÃ¶lmengen verfÃ¼gbar bleiben. DafÃ¼r haben wir im Bundeswirtschaftsministerium und bei der Bundesnetzagentur hohe Kompetenz versammelt, die in der Vergangenheit bewiesen hat, dass sie Versorgungssicherheit organisieren kann."

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