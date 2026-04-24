Norwegen: Belugawal in Fluss bei Oslo gesichtet

Der Beluga im Fluss Drammen

WÃ¤hrend vor der deutschen Ostsee-Insel Poel weiter um das Leben des Buckelwals gekÃ¤mpft wird, ist in Norwegen ein Belugawal in einem Fluss gesichtet worden. Der Beluga scheine gesund zu sein und 'normal zu schwimmen', sagte eine Expertin.

WÃ¤hrend vor der deutschen Ostsee-Insel Poel weiter um das Leben des Buckelwals gekÃ¤mpft wird, ist in Norwegen ein Belugawal in einem Fluss gesichtet worden. Wie der norwegische Sender NRK berichtete, befand sich der MeeressÃ¤uger am Freitagmorgen in der NÃ¤he der Stadt Hokksund rund 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Oslo im Fluss Drammen.



Belugawale leben normalerweise in den Meeren der Arktis vor den KÃ¼sten Russlands, Alaskas und Kanadas. In Europa kommen sie auch im Ã¤uÃŸersten Norden Norwegens vor. Im SÃ¼den Norwegens seien sie aber nicht oft anzutreffen, sagte die Expertin Marie-Anne Blanchet vom Norwegischen Polarinstitut der Nachrichtenagentur AFP.



Belugawale kÃ¶nnen bis zu fÃ¼nf Meter lang werden und auch in SÃ¼ÃŸwasser Ã¼berleben. Bei dem Beluga im Fluss Drammen handele es sich offenbar um ein ausgewachsenes Tier, sagte Blanchet. "Er scheint gesund zu sein und normal zu schwimmen." Unklar sei aber, warum er sich in den Fluss verirrt habe.



Blanchet geht davon aus, dass der Wal selbst in seinen natÃ¼rlichen Lebensraum zurÃ¼ckfinden kann. Kontakte zu Menschen seien "nicht ideal", warnte die Forscherin und rief dazu auf, den Wal in Ruhe zu lassen.