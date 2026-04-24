MineralÃ¶lverband verspricht Weitergabe von Steuersenkung

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Sprecher des Wirtschaftsverbands "Fuels und Energie", Alexander von Gersdorff, verspricht eine Weitergabe des Tankrabatts, dÃ¤mpft aber gleichzeitig die Hoffnung auf gÃ¼nstigen Sprit. "Die Steuersenkung wird an den Tankstellen eins zu eins weitergegeben", sagte von Gersdorff am Freitag RTL/ntv.



Es sei aber noch offen, wie sich der Weltmarktpreis fÃ¼r Benzin und Diesel entwickele. "Daher kann es sein, dass der Preis an der Tankstelle am 1. Mai und danach hÃ¶her oder niedriger ausfÃ¤llt als diese 17 Cent je Liter." Von Gersdorff widerspricht auch der Kritik, man habe in der Vergangenheit Steuersenkungen nicht weitergegeben. "Tatsache ist, dass wir auch 2022, nach Beginn des Ukraine-Krieges, den Tankrabatt in voller HÃ¶he weitergegeben haben - und das Ã¼ber die ganze Zeit."



Gleichzeitig wirkten aber die Weltmarktpreise fÃ¼r Benzin und Diesel auf die Einkaufspreise der Tankstelle. "Das wurde missinterpretiert als spÃ¤tere PreiserhÃ¶hung im Verlauf der Zeit. Das war aber da nicht der Fall und wird jetzt nicht der Fall sein. Denn die Steuersenkung um 17 Cent je Liter findet ganz automatisch statt. Wir fÃ¼hren diese 17 Cent je Liter weniger an den Staat ab, und das geht auch runter vom Tankstellenpreis", so der Sprecher.



Auch eine mÃ¶gliche sogenannte "Ãœbergewinnsteuer", von der SPD gefordert, sieht von Gersdorff skeptisch. "Wir verstehen die Diskussion um die Ãœbergewinnsteuer nicht. Die Raffinerien haben trotz allem jetzt auch einen schweren Stand. Sie mÃ¼ssen Ã–l nicht nur zum offiziellen BÃ¶rsenpreis einkaufen, sondern kurzfristig auch fÃ¼r bis zu 50 Prozent mehr. Das heiÃŸt, es ist vÃ¶llig unklar, wie ist da die Gewinn- oder Verlustsituation ist. Unser Ziel ist es aber, den Markt durchweg zu versorgen - mit Benzin, Diesel, HeizÃ¶l und auch mit Flugkraftstoffen."



In der Debatte um mÃ¶gliche EngpÃ¤sse bei Kerosin ergÃ¤nzte von Gersdorff: "Zur Situation bei Kraftstoffen kÃ¶nnen wir nur sagen: Aktuell haben wir keinen Engpass in Deutschland, und unser Ziel ist, dass es so bleibt - dass wir auch in Zukunft, auch in den Sommerferien volle Versorgung haben."

