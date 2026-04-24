Waffenruhe im Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert - trotzdem neue gegenseitige Angriffe

Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause fÃ¼r den Libanon haben Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag fortgesetzt. WÃ¤hrend bei israelischen Attacken im Libanon nach libanesischen Angaben mehrere Menschen getÃ¶tet wurden, feuerte die pro-iranische Hisbollah ihrerseits Raketen auf den Norden Israels ab und rief die libanesische Regierung auf, sich aus den Verhandlungen mit Israel Ã¼ber eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung zurÃ¼ckzuziehen.
US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe fÃ¼r den Libanon um drei Wochen bekannt gegeben - sie wÃ¤re eigentlich am Sonntag ausgelaufen. WÃ¤hrend dieser Zeit sollen Israel und die libanesische Regierung einen dauerhaften Friedensvertrag aushandeln. Die beiden LÃ¤nder unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen und befinden sich formell seit 1948 im Kriegszustand.Â
Die USA hatten die direkten GesprÃ¤che zwischen dem Libanon und Israel vermittelt. Zuletzt hatte es eine zweite Verhandlungsrunde auf Botschafterebene in den USA gegeben, an der unter anderen auch US-AuÃŸenminister Marco Rubio teilnahm. Nach dem Treffen erklÃ¤rte der israelische Botschafter in den USA, Yechiel Leiter, beide Parteien seien sich darin einig, "das Land von diesem bÃ¶sartigen Einfluss namens Hisbollah" zu befreien.
Trump kÃ¼ndigte danach zudem ein Treffen mit ihm, dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem israelischen MinisterprÃ¤sidenten Benjamin Netanjahu "in den kommenden Wochen" in Washington an. Er sehe "sehr gute Chancen" fÃ¼r ein Friedensabkommen noch in diesem Jahr, sagte er.
Am Freitag griff Israel erneut mehrere Ziele in dem Nachbarland an. Bei einer Attacke in der NÃ¤he der Ortschaft Touline im SÃ¼den des Libanon wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums zwei Menschen getÃ¶tet. Zuvor hatte es am Donnerstag bei einem weiteren Angriff auf einer StraÃŸe in der Region NabatÃ¤a nach libanesischen Angaben drei Tote gegeben.
AuÃŸerdem gab die israelische Armee eine neue Evakuierungsaufforderung fÃ¼r die Gemeinde Deir Ames im SÃ¼den des Libanon heraus. Wegen "terroristischer AktivitÃ¤ten der Hisbollah" wÃ¼rde das israelische MilitÃ¤r hier "zielgerichtete EinsÃ¤tze" ausfÃ¼hren, erklÃ¤rte ein Armeesprecher am Freitag im Onlinedienst X. Eine israelische Drohne wurde nach Angaben der israelischen Armee von der Hisbollah im SÃ¼den des Libanon abgeschossen.Â
Die vom Iran unterstÃ¼tzte Miliz gab ihrerseits bekannt, "zur Verteidigung des Libanon" Raketen auf den Norden Israels abgefeuert zu haben. Der Hisbollah-Abgeordnete Mohammed Raad rief die libanesische Regierung dazu auf, sich aus den direkten GesprÃ¤chen mit Israel zurÃ¼ckzuziehen. Die Regierung in Beirut solle sich fÃ¼r die "Verhandlungen mit dem zionistischen Feind schÃ¤men", erklÃ¤rte der Hisbollah-Fraktionschef am Freitag.
Ein weiterer Hisbollah-Parlamentarier stellte klar, dass sich die Miliz auch wÃ¤hrend der Feuerpause weitere Angriffe auf Ziele in Israel vorbehalte. Im Fall israelischer "Aggressionen" werde die Miliz antworten, sagte der Hisbollah-Abgeordnete Ali Fajad. Angesichts der anhaltenden "feindseligen Handlungen" Israels mache eine Waffenruhe ohnehin "keinen Sinn", fÃ¼gte er hinzu.Â
Kurz nach Beginn des US-israelischen Kriegs gegen den Iran Ende Februar hatte die Hisbollah ihre Angriffe auf Israel wieder verstÃ¤rkt. Israel fliegt seitdem massive Luftangriffe auf Ziele im Libanon und schickte Bodentruppen Ã¼ber die Grenze. Bei den israelischen Angriffen wurden den libanesischen BehÃ¶rden zufolge seitdem mehr als 2400 Menschen getÃ¶tet.
Brennpunkte
Waffenruhe im Libanon um drei Wochen verlÃ¤ngert - trotzdem neue gegenseitige Angriffe
- AFP - 24. April 2026, 16:20 Uhr
Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause im Libanon haben Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag fortgesetzt.
Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause fÃ¼r den Libanon haben Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag fortgesetzt. WÃ¤hrend bei israelischen Attacken im Libanon nach libanesischen Angaben mehrere Menschen getÃ¶tet wurden, feuerte die pro-iranische Hisbollah ihrerseits Raketen auf den Norden Israels ab und rief die libanesische Regierung auf, sich aus den Verhandlungen mit Israel Ã¼ber eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung zurÃ¼ckzuziehen.
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