Apple-Chef Tim Cook tritt im September zurÃ¼ck - John Ternus wird Nachfolger

Apple-Chef Tim Cook

Wechsel an der Spitze des US-Techriesen Apple: Vorstandschef Tim Cook gibt seinen Posten Anfang September auf, wie das Unternehmen mitteilte. Nachfolger des 65-JÃ¤hrigen wird demnach der Apple-Manager John Ternus.

Wechsel an der Spitze des US-Techriesen Apple: Vorstandschef Tim Cook gibt seinen Posten Anfang September auf, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Nachfolger des 65-JÃ¤hrigen wird demnach der Apple-Manager John Ternus. Cook wird den Angaben zufolge den Vorsitz des Verwaltungsrats Ã¼bernehmen.



"Es war das grÃ¶ÃŸte Privileg meines Lebens, Vorstandschef von Apple zu sein und mit der Leitung eines so auÃŸergewÃ¶hnlichen Unternehmens betraut worden zu sein", erklÃ¤rte Cook. Er hatte 2011 die Nachfolge des erkrankten Apple-MitgrÃ¼nders Steve Jobs angetreten, der wenige Monate spÃ¤ter im Alter von 56 Jahren starb.



Cook war 1998 zu Apple gekommen und durch die RÃ¤nge aufgestiegen. Ihm wird zugeschrieben, Apples Produktpalette erweitert und den Unternehmenswert auf rund vier Billionen Dollar (3,4 Billionen Euro) gemessen am Aktienkurs gesteigert zu haben.



Der scheidende Vorsitzende des Verwaltungsrats, Arthur Levinson, lobte Cooks Leitung des Unternehmens. "Tims beispiellose und herausragende FÃ¼hrung hat Apple in das beste Unternehmen der Welt verwandelt", erklÃ¤rte Levinson. "Seine IntegritÃ¤t und seine Werte durchdringen alles, was Apple tut", fÃ¼gte er hinzu.



Cooks Nachfolger Ternus war 2001 zum Produktdesignteam von Apple gekommen und im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte zum Senior Vice President of Hardware Engineering aufgestiegen. Apple schreibt ihm BeitrÃ¤ge zu einer Vielzahl von Produkten zu, darunter dem iPhone, dem iPad, der Apple Watch und dem Mac-Computer. "Ich bin zutiefst dankbar fÃ¼r diese Chance, Apples Mission weiter voranzutragen", erklÃ¤rte Ternus. "Da ich nahezu meine gesamte Karriere bei Apple verbracht habe, hatte ich das GlÃ¼ck, unter Steve Jobs gearbeitet und Tim Cook als Mentor gehabt zu haben", fÃ¼gte er hinzu.



Der US-Technologiekonzern hatte kÃ¼rzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert. Apple-Produkte wie der Mac-Computer, das iPhone, die Apple Watch und das iPad genieÃŸen bei vielen Nutzern Kultstatus.