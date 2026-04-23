Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht

Tausende Arbeiter des sÃ¼dkoreanischen Technologiekonzerns Samsung haben am Donnerstag fÃ¼r hÃ¶here LÃ¶hne demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 40.000 Menschen an Protesten in Pyeongtaek, sÃ¼dlich der Hauptstadt Seoul. Die Polizei gab zunÃ¤chst keine SchÃ¤tzung der Teilnehmerzahl bekannt. Die Drohung eines wochenlangen Streiks hÃ¤ngt in der Luft, der dem Konzern erheblich schaden kÃ¶nnte.Â
Ein Zusammenschluss von drei Gewerkschaften hatte zu der Demonstration vor einer Chip-Fabrik aufgerufen. Das Werk ist Samsungs grÃ¶ÃŸte ProduktionsstÃ¤tte fÃ¼r Speicher- und Logikchips. Die Arbeitnehmervertreter fordern insbesondere sieben Prozent mehr Lohn. "Wir werden nicht nachgeben, bis uns ein transparentes VergÃ¼tungssystem garantiert wird", sagte eine Gewerkschaftsvertreterin auf der BÃ¼hne und erntete Applaus vom Publikum.
Die Gewerkschaften, die insgesamt fast 90.000 Arbeitnehmer vertreten, haben angekÃ¼ndigt, vom 21. Mai bis zum 7. Juni zu streiken, sofern keine Einigung mit der Unternehmensleitung erzielt wird. Das Unternehmen erklÃ¤rte, es werde "weiterhin darauf hinarbeiten, so bald wie mÃ¶glich eine Lohnvereinbarung zu erzielen".
Die stark gestiegene Nachfrage nach Computerchips im Zuge der Verbreitung von KÃ¼nstlicher Intelligenz hat sÃ¼dkoreanischen Technologieunternehmen einen Boom beschert. Der Aktienmarkt des Landes befindet sich im HÃ¶henflug und das Wachstum der gesamten Volkswirtschaft hat stark zugenommen. Die Samsung-Aktie hatte im vergangenen Jahr um fast 300 Prozent zugelegt. Der Konkurrent SK Hynix teilte am Donnerstag mit, seinen bisherigen Quartalsgewinnrekord gebrochen zu haben.
Streiks sind in SÃ¼dkorea eine Seltenheit; Samsung galt zudem lange als gewerkschaftsfeindlicher Konzern. Der GrÃ¼nder Lee Byung Chul hatte geschworen, Gewerkschaften nicht zuzulassen, "bis ich Erde Ã¼ber meinen Augen habe". Er starb 1987. Die erste Gewerkschaft bei Samsung Electronics wurde Ende der 2010er Jahre gegrÃ¼ndet.
Technologie
Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
- AFP - 23. April 2026, 11:53 Uhr
Tausende Arbeiter des sÃ¼dkoreanischen Technologiekonzerns Samsung haben am Donnerstag fÃ¼r hÃ¶here LÃ¶hne demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 40.000 Menschen an Protesten in Pyeongtaek, sÃ¼dlich der Hauptstadt Seoul.
Tausende Arbeiter des sÃ¼dkoreanischen Technologiekonzerns Samsung haben am Donnerstag fÃ¼r hÃ¶here LÃ¶hne demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 40.000 Menschen an Protesten in Pyeongtaek, sÃ¼dlich der Hauptstadt Seoul. Die Polizei gab zunÃ¤chst keine SchÃ¤tzung der Teilnehmerzahl bekannt. Die Drohung eines wochenlangen Streiks hÃ¤ngt in der Luft, der dem Konzern erheblich schaden kÃ¶nnte.Â
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