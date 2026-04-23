Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht

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Members of the Samsung Electronics labour union hold signs reading "Change it to be transparent!" as they stage a mass rally demanding the removal of a cap on performance bonuses, outside the company's foundry and semiconductor factory in Pyeongtaek on April 23, 2026

Tausende Arbeiter des sÃ¼dkoreanischen Technologiekonzerns Samsung haben am Donnerstag fÃ¼r hÃ¶here LÃ¶hne demonstriert. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich mehr als 40.000 Menschen an Protesten in Pyeongtaek, sÃ¼dlich der Hauptstadt Seoul.