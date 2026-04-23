Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten

Bahnfahrer

Bahnfahrten werden bei den BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rgern laut einer Umfrage zunehmend als unzuverlÃ¤ssig eingestuft. Inzwischen versuche mehr als jeder Dritte, 'Bahnfahrten wenn irgend mÃ¶glich zu vermeiden', teilte die Versicherung Huk-Coburg mit.

Bahnfahrten werden bei den BundesbÃ¼rgerinnen und BundesbÃ¼rgern laut einer Umfrage zunehmend als unzuverlÃ¤ssig eingestuft. Inzwischen versuche mehr als jeder Dritte (35 Prozent), "Bahnfahrten wenn irgend mÃ¶glich zu vermeiden", teilte die Versicherung Huk-Coburg am Donnerstag mit. Auch jÃ¼ngere Menschen wenden sich demnach verstÃ¤rkt dem Auto zu.



Wie Huk-Coburg anlÃ¤sslich der diesjÃ¤hrigen MobilitÃ¤tsstudie des Versicherers ausfÃ¼hrte, reagieren die Menschen inzwischen "massiv" auf ZuverlÃ¤ssigkeitsprobleme der Bahn. Mehr als jeder Vierte (26 Prozent) nutze fÃ¼r "wichtige Termine" grundsÃ¤tzlich nicht mehr die Bahn oder plane Bahnfahrten "nur mit deutlich grÃ¶ÃŸerem Zeit-Puffer als noch vor etwa zwei Jahren" (28 Prozent).



Zugleich wÃ¼rden StraÃŸen-, S-Bahnen und Busse seit der ersten Huk-MobilitÃ¤tsstudie im Jahr 2021 konstant von nur maximal 13 Prozent der BundesbÃ¼rger als Verkehrsmittel der Zukunft eingestuft, erklÃ¤rte der Versicherer weiter. Und die EinschÃ¤tzung des Fahrrads als Verkehrsmittel der Zukunft sei seit den Corona-Jahren um mehr als ein Drittel auf 16 Prozent eingebrochen.



Gewinner dieser Entwicklung sei das Auto, das einen "neuen Spitzenwert" von 76 Prozent als beliebtestes Verkehrsmittel der Zukunft erreicht habe, erklÃ¤rte Huk-Coburg. AuffÃ¤llig sei dabei im Vergleich zum Vorjahr, "dass das Auto bei jungen Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren in der positiven Zukunfts-EinschÃ¤tzung am stÃ¤rksten hinzugewinnt". Und in dieser Altersgruppe sinke auch die Beurteilung der ZukunftsfÃ¤higkeit der Bahn am krÃ¤ftigsten ab, hob der Versicherer hervor.



Auf der anderen Seite gibt es der Umfrage zufolge hohe Zustimmungswerte fÃ¼r VerbesserungsvorschlÃ¤ge: Rund sieben von zehn BundesbÃ¼rgern plÃ¤dieren demnach fÃ¼r einen grundsÃ¤tzlich kostenfreien Ã–PNV (67 Prozent) und fÃ¼r eine deutlich erhÃ¶hte Taktung im Bus- und Bahnverkehr (66 Prozent). Auch das Votum fÃ¼r eine staatliche E-Auto-FÃ¶rderung nehme deutlich zu, erklÃ¤rte Huk-Coburg. Im Jahr 2024 seien noch 39 Prozent und im vergangenen Jahr 45 Prozent dafÃ¼r gewesen - nun seien es mit 52 Prozent mehr als die HÃ¤lfte (52 Prozent).



Die Studie zeige, "wie gespalten die Deutschen sind", kommentierte Huk-Coburg-Vorstandsmitglied JÃ¶rg RheinlÃ¤nder die Umfrageergebnisse. "Sie sehen den schlechten Zustand der MobilitÃ¤t, beschrÃ¤nken sich aber nicht aufs Klagen, sondern unterstÃ¼tzen vehement VerbesserungsvorschlÃ¤ge. Gerade auch auf das E-Auto setzt man Hoffnungen und befÃ¼rwortet immer stÃ¤rker eine staatliche FÃ¶rderung."



FÃ¼r die reprÃ¤sentative Erhebung wurden insgesamt 4114 Menschen ab 16 Jahren von YouGov befragt. Sie fand vom 21. Januar bis zum 18. Februar statt, also vor Beginn des Iran-Krieges.