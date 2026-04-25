Hunderte Feuerwehrleute haben am Samstag in Nordjapan gegen heftige WaldbrÃ¤nde gekÃ¤mpft. Bis zum Morgen waren etwa 700 Hektar in der PrÃ¤fektur Iwate von den Flammen zerstÃ¶rt worden, wie die Ã¶rtlichen BehÃ¶rden mitteilten. 3200 Menschen wurden dazu aufgerufen, ihre HÃ¤user zu verlassen. Mindestens acht WohngebÃ¤ude brannten nieder; deren Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.
In einem Tal bei Otsuchi stieg eine groÃŸe Rauchwolke auf. Noch in 30 Kilometern Entfernung war Rauch zu riechen. Zwei LÃ¶schhubschrauber waren in der bergigen Region im Einsatz. Laut den BehÃ¶rden sollten am Samstag mehrere weitere Hubschrauber zum Einsatz gebracht werden. Zudem sollten 1300 weitere Feuerwehrleute und Soldaten in die Region entsandt werden.Â
Die BrÃ¤nde waren am Freitag ausgebrochen. Ein Mann in Otsuchi sagte dem Sender NHK, er hoffe auf Regen. Zunehmend trockene Winter haben in der Region zuletzt das Risiko von WaldbrÃ¤nden erhÃ¶ht. Ein Brand Anfang vergangenen Jahres in Ofunato in der PrÃ¤fektur Iwate war der schwerste in Japan seit mehr als einem halben Jahrhundert gewesen.Â
Laut Wissenschaftlern hat der menschengemachte Klimawandel zur Folge, dass es hÃ¤ufiger wenig oder gar keinen Niederschlag gibt und dass diese Phasen lÃ¤nger als bislang anhalten. Die Trockenheit begÃ¼nstigt WaldbrÃ¤nde.
Brennpunkte
Hunderte Feuerwehrleute gegen WaldbrÃ¤nde in Nordjapan im Einsatz
- AFP - 25. April 2026, 11:35 Uhr
Hunderte Feuerwehrleute haben in Nordjapan gegen heftige WaldbrÃ¤nde gekÃ¤mpft. 3200 Menschen in der PrÃ¤fektur Iwate wurden dazu aufgerufen, ihre HÃ¤user zu verlassen.
Hunderte Feuerwehrleute haben am Samstag in Nordjapan gegen heftige WaldbrÃ¤nde gekÃ¤mpft. Bis zum Morgen waren etwa 700 Hektar in der PrÃ¤fektur Iwate von den Flammen zerstÃ¶rt worden, wie die Ã¶rtlichen BehÃ¶rden mitteilten. 3200 Menschen wurden dazu aufgerufen, ihre HÃ¤user zu verlassen. Mindestens acht WohngebÃ¤ude brannten nieder; deren Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.
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