Wirtschaft

Arbeitgeber-PrÃ¤sident: Wirtschaftspolitik derzeit schlechter als zu Ampel-Zeiten

  • AFP - 25. April 2026, 04:41 Uhr
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Arbeitgeber-PrÃ¤sident Rainer Dulger
Bild: AFP

Die deutsche Wirtschaft bewertet die Politik der schwarz-roten Bundesregierung laut ArbeitgeberprÃ¤sident Rainer Dulger inzwischen schlechter als zur Zeit der vorherigen Ampel-Koalition. Er habe 'schon lange nicht mehr so viel EnttÃ¤uschung' erlebt, sagte Dulger.

Die deutsche Wirtschaft bewertet die Politik der schwarz-roten Bundesregierung laut Arbeitgeber-PrÃ¤sident Rainer Dulger inzwischen schlechter als zur Zeit der vorherigen Ampel-Koalition. "Unter Arbeitgebern habe ich schon lange nicht mehr so viel EnttÃ¤uschung Ã¼ber die Arbeit einer Bundesregierung erlebt", sagte Dulger der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagsausgabe). "Diese EnttÃ¤uschung ist tief und sie wÃ¤chst weiter."Â 

Der Chef der Bundesvereinigung der Arbeitgeber warnte vor zunehmenden Standortverlagerungen ins Ausland. "Firmeninhaber gelangen zur Erkenntnis, dass sie in Deutschland nicht mehr rentabel arbeiten kÃ¶nnen", sagte Dulger. "Ihre Produkte sind nach wie vor weltweit wettbewerbsfÃ¤hig, die Produktionsbedingungen in Deutschland aber nicht mehr."

Zwar leisteten die BeschÃ¤ftigten in Deutschland gute Arbeit, sagte der Arbeitgeberchef. Aber: "Was nicht mehr funktioniert, sind Kosten, Regulierung und Tempo am Standort Deutschland." Die Probleme seien zum groÃŸen Teil hausgemacht.

"Der deutsche Sonderweg bei hohen Sozialabgaben, massive BÃ¼rokratie und teure Energie schwÃ¤chen die WettbewerbsfÃ¤higkeit unseres Landes erheblich", legte Dulger in der "Augsburger Allgemeinen" dar. FÃ¼r die deutsche Wirtschaft sei es bereits fÃ¼nf nach zwÃ¶lf. Insofern sei es "hochproblematisch, dass die Koalition bislang keine Mehrheiten fÃ¼r umfassende Reformen zustande" bringe.

"Wir kÃ¶nnen uns kein weiteres Jahr des Abwartens leisten", warnte Dulger. Dies wÃ¤re "wirtschaftspolitisch ein Albtraum". "Unternehmerinnen und Unternehmer, die nach dem Bruch der Ampelkoalition auf Reformen der neuen Regierung gehofft haben, sind schon lÃ¤nger enttÃ¤uscht und frustriert", erklÃ¤rte der Arbeitgeberchef und warnte: "Mit jedem Tag, an dem die Bundesregierung echte Reformen hinauszÃ¶gert und es bei dieser Kleinklein-Strategie belÃ¤sst, wird die EnttÃ¤uschung nur grÃ¶ÃŸer."

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