"Spiegel": Auch Bundesministerinnen Prien und Hubertz von Signal-Hacks betroffen

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Von der Welle von Angriffen auf Nutzer des Messengerdienstes Signal sind nach Informationen des 'Spiegel' auch Mitglieder der Bundesregierung betroffen. Es handele sich um Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD).

Von der Welle von Angriffen auf Nutzer des Messengerdienstes Signal sind nach Informationen des "Spiegel" auch Mitglieder der Bundesregierung betroffen. Es handele sich um Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD), berichtete das Magazin am Samstag, ohne nÃ¤here Angaben zu seinen Quellen zu machen. "Die Signal-Konten der beiden Politikerinnen sollen kompromittiert worden sein", hieÃŸ es weiter. Damit nehme das AusmaÃŸ der Angriffswelle eine neue Dimension an.



Erst am Mittwoch hatte der "Spiegel"berichtet, dass BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner zu den Opfern der Phishingkampagne gehÃ¶re. Die Politikerin bekleidet das zweithÃ¶chste Staatsamt und ist Mitglied des CDU-PrÃ¤sidiums. Das Parteigremium kommunizierte dem Bericht zufolge bislang in einem Signal-Gruppenchat â€“ Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz eingeschlossen.



Der "Spiegel" berichtete, Mitarbeiter des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) hÃ¤tten den Kanzler in der Sache persÃ¶nlich aufgesucht. Anders als bei der BundestagsprÃ¤sidentin habe sein Signal-Nutzerkonto aber offenbar keine AuffÃ¤lligkeiten gezeigt.



Eine Sprecherin von Prien erklÃ¤rte auf "Spiegel"-Anfrage: "Zu Kommunikationsmitteln der Bundesregierung kÃ¶nnen wir keine Auskunft geben." Ein Sprecher von Hubertz sagte dem Bericht zufolge, fÃ¼r die IntegritÃ¤t und Sicherheit von interner und externer Kommunikation des Ministeriums gÃ¤lten klare GrundsÃ¤tze. "Dazu gehÃ¶rt, dass wir uns grundsÃ¤tzlich nicht zu mÃ¶glichen oder tatsÃ¤chlichen SicherheitsvorfÃ¤llen Ã¤uÃŸern", wurde der Sprecher zitiert.



Im Zusammenhang mit der seit Monaten andauernden internationalen Phishingkampagne gegen Nutzer der Messaging-App Signal ermittelt Generalbundesanwalt Jens Rommel bereits seit Februar. Laut einer Sprecherin der Bundesanwaltschaft geht es um den Anfangsverdacht der Spionage.



Die Angriffswelle zur heimlichen Ãœbernahme von Signal-Konten richtet sich auÃŸer gegen Politiker auch gegen Beamte, Diplomaten, MilitÃ¤rs und Journalisten. Mit dem CDU-Politiker Marc Henrichmann, der Vorsitzender Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr) im Bundestag zur Kontrolle der Nachrichtendienste ist, machte am Freitag erstmals ein deutscher Politiker klar Russland fÃ¼r die Angriffswelle verantwortlich.