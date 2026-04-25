Politik

Trumps Sprecherin Leavitt geht in Mutterschutz

  • AFP - 25. April 2026, 04:02 Uhr
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Karoline Leavitt am Freitag am WeiÃŸen Haus
Bild: AFP

Die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, geht in den Mutterschutz. Leavitt, die ihr zweites Kind erwartet, verabschiedete sich von den Journalistinnen und Journalisten. Sie werde nun 'eine Zeit lang' keine Pressekonferenzen geben.

Die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, geht in den Mutterschutz. Leavitt, die ihr zweites Kind erwartet, verabschiedete sich am Freitag am WeiÃŸen Haus von den Journalistinnen und Journalisten. Sie werde nun "eine Zeit lang" keine Pressekonferenzen geben, verkÃ¼ndete die Sprecherin von US-PrÃ¤sident Donald Trump. "Wie Ihr sehen kÃ¶nnt, kann ich jederzeit ein Baby bekommen", sagte sie.

"Ich weiÃŸ, dass Ihr bei meinem Team hier im WeiÃŸen Haus in sehr guten HÃ¤nden sein werdet", sagte Leavitt. "Und ich weiÃŸ, dass Ihr alle die Telefonnummer des PrÃ¤sidenten persÃ¶nlich habt", fÃ¼gte sie scherzhaft hinzu.

Die 28-jÃ¤hrige Leavitt ist mit dem Immobilienunternehmer Nicholas Riccio verheiratet und hat bereits ein Kind, einen im Juli 2024 geborenen Jungen. Bei ihrer Ernennung zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit im Januar 2025 war sie die jÃ¼ngste Pressesprecherin, die es jemals im WeiÃŸen Haus gab.

Im Dezember gab Leavitt bekannt, dass sie wieder schwanger ist und im Mai ein MÃ¤dchen erwartet. Das WeiÃŸe Haus hat noch nicht mitgeteilt, wie lange ihre Babypause dauern und wer fÃ¼r sie einspringen wird. Berichten zufolge kÃ¶nnten ranghohe Regierungsvertreter wie VizeprÃ¤sident JD Vance in ihrer Abwesenheit gelegentlich selbst Pressekonferenzen geben.

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