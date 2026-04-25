EU-Kommissar: Zahl der Abschiebungen deutlich gestiegen

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner

Die Zahl der Abschiebungen aus den EU-LÃ¤ndern ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. 'Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurÃ¼ckgefÃ¼hrt', sagte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner der 'Welt am Sonntag'.

Die Zahl der Abschiebungen aus den EU-LÃ¤ndern ist in den vergangenen Jahren deutlich angestiegen. "Im Jahr 2025 wurden 28 Prozent der ausreisepflichtigen Migranten in der EU zurÃ¼ckgefÃ¼hrt", sagte EU-Migrationskommissar Magnus Brunner der "Welt am Sonntag". Dies sei "der bisher hÃ¶chste Wert in diesem Jahrzehnt". Von den mehr als 491.000 Ausreisepflichtigen im vergangenen Jahr wurden demnach etwa 135.000 abgeschoben.Â



Grund fÃ¼r die hÃ¶here Abschiebequote seien "unter anderem das konsequente Vorgehen der Mitgliedstaaten, aber auch mehr StabilitÃ¤t in einigen AufnahmelÃ¤ndern und ein besseres Informationssystem", sagte Brunner.Â Dem Bericht zufolge waren 2022 hatte die RÃ¼ckfÃ¼hrungsquote nur 16 Prozent betragen.



Trotz der Zunahme ist EU-Kommissar Brunner nicht zufrieden. "Die hÃ¶here Zahl an RÃ¼ckfÃ¼hrungen im vergangenen Jahr kann uns nicht zufriedenstellen", sagte der Ã–sterreicher der "WamS". "Die alten Regeln zur RÃ¼ckfÃ¼hrung illegaler Migranten in der EU funktionieren einfach nicht gut genug."Â



Daher sei es umso wichtiger, dass die neue Â RÃ¼ckfÃ¼hrungsverordnung, die die EU-Kommission bereits im MÃ¤rz des vergangenen Jahres dem Europaparlament und den 27 Mitgliedstaaten zur Abstimmung vorgelegt hatte, nun auch rasch beschlossen werde. Diese schaffe "strengere Regeln fÃ¼r StraftÃ¤ter, klare und verbindliche Pflichten fÃ¼r Personen mit Abschiebebescheid und bringen mehr Effizienz in die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten", warb Brunner.Â



Als weitere Baustelle nannte der EU-Kommissar die RÃ¼cknahme von Drittstaaten ihrer StaatsbÃ¼rger. DafÃ¼r setze die EU ihre "Hebel gezielt ein", sagte Brunner. "Visapolitik, Handel und Entwicklungsgelder werden kÃ¼nftig stÃ¤rker mit Zusammenarbeit beim Thema Migration verknÃ¼pft sein", kÃ¼ndigte er an.Â