Erstmals seit Gaza-Krieg Kommunalwahlen in PalÃ¤stinensischen Gebieten

PalÃ¤stinensische Flagge im Westjordanland

Im Westjordanland und einem zentralen Teil des Gazastreifens haben am Samstag zum ersten Mal seit dem Gaza-Krieg Kommunalwahlen stattgefunden. Die Wahllokale in den PalÃ¤stinensergebieten Ã¶ffneten um 7.00 Uhr morgens (Ortszeit; 6.00 Uhr MESZ).

Im Westjordanland und einem zentralen Teil des Gazastreifens haben am Samstag zum ersten Mal seit dem Gaza-Krieg Kommunalwahlen stattgefunden. Die Wahllokale in den PalÃ¤stinensergebieten Ã¶ffneten um 7.00 Uhr morgens (Ortszeit; 6.00 Uhr MESZ). Im von Israel besetzten Westjordanland waren fast 1,5 Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen, in der Stadt Deir el-Balah im Gazastreifen 70.000 Menschen, wie die zentrale Wahlkommission in Ramallah mitteilte.Â



Aufnahmen der Nachrichtenagentur AFP aus Al-Bireh im Westjordanland und Deir el-Balah im Gazastreifen zeigten Helfer in Wahllokalen und Einwohner, die zu den Urnen gingen. Die Kandidaten der meisten Wahllisten stehen der sÃ¤kular-nationalistischen Fatah-Partei von PalÃ¤stinenserprÃ¤sident Mahmud Abbas nahe oder sind unabhÃ¤ngig. Die im Gazastreifen regierende und mit der Fatah im Westjordanland rivalisierende radikalislamische Hamas hat keine Wahllisten aufgestellt.Â



In vielen StÃ¤dten im Westjordanland, darunter Nablus und Ramallah - dem Sitz der PalÃ¤stinensischen AutonomiebehÃ¶rde -, wurde nur eine einzige Liste eingereicht. Â



Die Wahllokale im Westjordanland schlieÃŸen um 19 Uhr, im Gazastreifen um 17 Uhr. Dies soll eine AuszÃ¤hlung der Stimmen noch bei Tageslicht in dem vom Krieg zerstÃ¶rten und von StromausfÃ¤llen betroffenen Gazastreifen ermÃ¶glichen, wie die Wahlkommission AFP mitteilte.Â



"Die Wahlen am Samstag stellen fÃ¼r die PalÃ¤stinenser eine wichtige Gelegenheit dar, ihre demokratischen Rechte in einer auÃŸergewÃ¶hnlich schwierigen Zeit auszuÃ¼ben", sagte der UN-Koordinator Ramis Alakbarov laut einer ErklÃ¤rung im Vorfeld der Wahlen. Die Wahlkommission habe einen "glaubwÃ¼rdigen Wahlprozess" organisiert, betonte er.Â



Mahmud Bader, ein GeschÃ¤ftsmann aus der Stadt Tulkarem im Norden des Westjordanlandes, erklÃ¤rte, er werde wÃ¤hlen gehen, obwohl er kaum Hoffnungen auf eine VerÃ¤nderung habe. "Ob die Kandidaten nun unabhÃ¤ngig oder an eine Partei gebunden sind, spielt keine Rolle und wird keine Auswirkungen fÃ¼r die Stadt haben", sagte er. "Es ist die (israelische) Besatzungsmacht, die in Tulkarem regiert", fÃ¼gte er hinzu. Die Wahlen seien "eine Show fÃ¼r die internationalen Medien". In Tulkarem gibt es zwei FlÃ¼chtlingslager, die seit Ã¼ber einem Jahr unter der Kontrolle der israelischen Armee stehen.



Im von mehr als 20 Jahren von der Hamas kontrollierten Gazastreifen ist es die erste Wahl seit der Parlamentswahl im Jahr 2006, aus welcher die radikalislamische Gruppe als Sieger hervorgegangen war. Â



Die PalÃ¤stinensische AutonomiebehÃ¶rde halte im Gazastreifen Wahlen zunÃ¤chst nur in Deir el-Balah "als Experiment" ab, "um den eigenen Erfolg oder Misserfolg zu testen, da es keine Meinungsumfragen aus der Zeit nach dem Krieg gibt", sagte Dschamal al-Fadi, Politikwissenschaftler an der Al-Aschar-UniversitÃ¤t in Kairo AFP.Â



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