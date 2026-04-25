Irans AuÃŸenminister und US-Gesandte in Pakistan: Verhandlungen Ã¼ber Kriegsende aber ungewiss

Polizeisperrung vor Ort der mÃ¶glichen Verhandlungen in Islamabad

In der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und der damit einhergehenden Energiekrise richten sich die Blicke am Samstag erneut auf Pakistans Hauptstadt Islamabad. Irans AuÃŸenminister ist schon da, auch die US-Gesandten Witkoff und Kushner wollen anreisen.

In der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und der damit einhergehenden Energiekrise richten sich die Blicke am Samstag erneut auf Pakistans Hauptstadt Islamabad. Nach der Ankunft des iranischen AuÃŸenministers Abbas Araghtschi am Freitagabend wollen am Samstag die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner zu neuen Verhandlungen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Kriegs dorthin fliegen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) kÃ¼ndigte derweil die Verlegung von Marine-Einheiten fÃ¼r einen mÃ¶glichen Sicherungseinsatz in der StraÃŸe von Hormus an.



Irans Chef-Diplomat Araghtschi werde mit ranghohen Vertretern Pakistans zusammentreffen, "um die jÃ¼ngsten regionalen Entwicklungen sowie die laufenden BemÃ¼hungen um Frieden und StabilitÃ¤t in der Region zu besprechen", erklÃ¤rte das pakistanische AuÃŸenministerium nach dessen Ankunft am Freitagabend. Das iranische Staatsfernsehen berichtete, Araghtschi habe keine PlÃ¤ne fÃ¼r GesprÃ¤che mit US-Vertretern. Aus Pakistan will Irans Chef-Diplomat laut einem iranischen Sprecher in den Oman und Russland weiterreisen.



Laut dem offiziellen Kanal des iranischen AuÃŸenministers im Onlinedienst Telegram telefonierte Araghtschi im Vorfeld seines Besuchs in Pakistans mit dem dortigen einflussreichen MilitÃ¤rchef Asim Munir und AuÃŸenminister Ishaq Dar.



Pakistan vermittelt im Iran-Krieg und hatte vor rund zwei Wochen bereits GesprÃ¤che Ã¼ber eine Beendigung des Konflikts zwischen Vertretern Irans und der USA ausgerichtet, die jedoch ohne Ergebnis blieben.



Am Freitag gab die Sprecherin des WeiÃŸen Hauses, Karoline Leavitt, bekannt, dass der US-Gesandte Witkoff sowie der Schwiegersohn von US-PrÃ¤sident Donald Trump, Kushner, am Samstag zu erneuten GesprÃ¤chen mit iranischen UnterhÃ¤ndlern nach Pakistan flÃ¶gen. Die Iraner hÃ¤tten sich nach einem Aufruf des US-PrÃ¤sidenten "an uns gewandt und um dieses persÃ¶nliche GesprÃ¤ch gebeten", sagte Leavitt auf Fox News.Â



Zudem betonte sie, Trump wolle "der Diplomatie immer eine Chance geben". Dies sei "stets seine erste Option, und er ist bereit, das auch hier wieder zu tun". Mit der "USS George H.W. Bush" traf derweil der dritte US-FlugzeugtrÃ¤ger im Nahen Osten ein.



Bei der ersten Verhandlungsrunde in Islamabad war neben Witkoff und Kushner auch US-VizeprÃ¤sident JD Vance dabei gewesen. Leavitt sagte, diesmal werde Vance zunÃ¤chst nicht mit nach Pakistan fliegen, er halte sich aber bereit.



Die USA und der Iran hatten sich Anfang des Monats auf eine zweiwÃ¶chige Waffenruhe geeinigt. Am Dienstag verlÃ¤ngerte Trump die Feuerpause kurz vor ihrem Ablauf fÃ¼r unbestimmte Zeit.



Einer der Knackpunkte der Verhandlungen ist das iranische Atomprogramm. Westliche Staaten werfen dem Iran seit Jahren vor, nach Atomwaffen zu streben, was Teheran bestreitet.Â



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nannte das "definitive Ende" des iranischen Atomprogramms am Freitag als eine von mehreren Bedingungen, um Sanktionen gegen den Iran zu lockern. DafÃ¼r mÃ¼sse es zudem eine "umfassende Einigung" des Iran mit den USA geben, die regele, dass Israels Sicherheit "nicht mehr bedroht werden" dÃ¼rfe, sagte Merz beim EU-Gipfeltreffen in Zypern. AuÃŸerdem forderte der Kanzler die Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus.



In der Folge des Iran-Krieges wurde die Meerenge, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports passiert, durch das iranische MilitÃ¤r faktisch weitgehend gesperrt. Dies lieÃŸ die Energiepreise auch hierzulande in die HÃ¶he schnellen.Â



Merz und Frankreichs PrÃ¤sident Emmanuel Macron bekrÃ¤ftigten bei dem EU-Gipfel ihre Bereitschaft, sich nach Ende des Krieges an einer Sicherung der StraÃŸe von Hormus zu beteiligen. Um fÃ¼r diesen Fall bereit zu sein, will Bundesverteidigungsminister Pistorius bereits deutsche Marine-Einheiten losschicken. "Wir werden einen Minensucher ins Mittelmeer verlegen und ihm ein FÃ¼hrungs- und Versorgungsschiff zur Seite stellen", sagte er der "Rheinischen Post".Â



Um in der StraÃŸe von Hormus Minen aufzuspÃ¼ren und zu rÃ¤umen, wÃ¼rde die Bundeswehr laut Pistorius ihr "Engagement an anderer Stelle temporÃ¤r sinnvoll und mit den Partnern abgestimmt reduzieren". Der Minister betonte, dass fÃ¼r die Entsendung auÃŸer einem Ende der Kampfhandlungen auch ein Mandat des deutschen Bundestages Voraussetzung sei. Die frÃ¼hzeitige Verlegung deutscher Einheiten diene dazu, nach einem Mandatsbeschluss "keine weitere Zeit zu verlieren".



Da ein UN-Mandat fÃ¼r einen Einsatz in der StraÃŸe von Hormus derzeit "nicht wahrscheinlich" sei, kann sich Pistorius eine Ausweitung des bestehenden Mandats der EU-Mission "Aspides" vorstellen. Diese war Anfang 2024 zum Schutz der Schifffahrt vor Angriffen der proiranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen gestartet worden.