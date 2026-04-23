IStGH-Richterin ruft zu Widerstand gegen US-Sanktionen auf

Internationaler Strafgerichtshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Die am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) tÃ¤tige und von den USA sanktionierte Richterin Beti Hohler hat die europÃ¤ischen Staaten zu mehr Gegenwehr gegen US-Sanktionen aufgerufen. "Es ist wichtig, sich zu wehren", sagte Hohler der Wochenzeitung "Die Zeit". Wenn Staaten Sanktionen unmissverstÃ¤ndlich verurteilten, habe das Gewicht. Zudem sollten die Staaten Dienstleistern in ihren LÃ¤ndern klarmachen, "dass die EU die Wirkung dieser Sanktionen auÃŸerhalb der USA nicht anerkennt".



Die 44-JÃ¤hrige ist seit knapp einem Jahr von Sanktionen der USA betroffen. Sie war Teil der Kammer, die die Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Joaw Galant erlieÃŸ. Hohler war eine der ersten vier Richterinnen, die die Trump-Regierung im Juni 2025 auf die Ofac-Sanktionsliste setzte. Danach folgten weitere FÃ¤lle. Insgesamt sind elf Mitarbeiter am IStGH von den USA sanktioniert, acht davon Richter.



Hohlers Leben hat sich durch die Sanktionen grundlegend verÃ¤ndert. "Eine europÃ¤ische Bank, bei der ich seit Jahrzehnten Kundin bin, hat mein Konto mit sofortiger Wirkung geschlossen", sagte sie der "Zeit". Ihre Kreditkarten seien innerhalb von 24 Stunden nach Erlass der Sanktionen gekÃ¼ndigt worden. EuropÃ¤ische Banken beenden oft das GeschÃ¤ftsverhÃ¤ltnis mit Menschen, die auf Sanktionslisten stehen, weil sie ihrerseits Sanktionen befÃ¼rchten. Im Devisenhandel ist jedes Finanzinstitut von den USA abhÃ¤ngig. "Diese `overcompliance`, also vorauseilende Regelbefolgung, bereitet mir als europÃ¤ische BÃ¼rgerin groÃŸe Sorgen", so Hohler. "Es zeigt, wie ungeschÃ¼tzt wir sind."



"Keine Kreditkarte zu haben, ist oft sehr hinderlich, vor allem online", sagte Hohler. Viele wÃ¼rden nur Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay oder Paypal akzeptieren. Diese Zahlungsarten kÃ¶nne sie nicht verwenden, weil sie von US-Unternehmen angeboten werden. Hotels zu buchen sei ohne Kreditkarte sehr schwierig, ein Auto zu mieten unmÃ¶glich.



DarÃ¼ber hinaus wurden Hohler viele weitere digitale Dienste gekÃ¼ndigt. So wurde ihre Apple-ID einige Monate nach der Sanktionierung abgeschaltet. Auch ihre Konten bei US-Anbietern wie Amazon und Airbnb wurden gesperrt oder gekÃ¼ndigt. "Das ist das ZermÃ¼rbende: Man wird nicht vorgewarnt. Man hat keine Zeit, sich zu organisieren", sagte Hohler. "Was heute noch funktioniert, funktioniert morgen vielleicht schon nicht mehr."

