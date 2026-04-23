Brennpunkte

IStGH-Richterin ruft zu Widerstand gegen US-Sanktionen auf

  • dts - 23. April 2026, 13:32 Uhr
Bild vergrößern: IStGH-Richterin ruft zu Widerstand gegen US-Sanktionen auf
Internationaler Strafgerichtshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Den Haag (dts Nachrichtenagentur) - Die am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) tÃ¤tige und von den USA sanktionierte Richterin Beti Hohler hat die europÃ¤ischen Staaten zu mehr Gegenwehr gegen US-Sanktionen aufgerufen. "Es ist wichtig, sich zu wehren", sagte Hohler der Wochenzeitung "Die Zeit". Wenn Staaten Sanktionen unmissverstÃ¤ndlich verurteilten, habe das Gewicht. Zudem sollten die Staaten Dienstleistern in ihren LÃ¤ndern klarmachen, "dass die EU die Wirkung dieser Sanktionen auÃŸerhalb der USA nicht anerkennt".

Die 44-JÃ¤hrige ist seit knapp einem Jahr von Sanktionen der USA betroffen. Sie war Teil der Kammer, die die Haftbefehle gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu und seinen ehemaligen Verteidigungsminister Joaw Galant erlieÃŸ. Hohler war eine der ersten vier Richterinnen, die die Trump-Regierung im Juni 2025 auf die Ofac-Sanktionsliste setzte. Danach folgten weitere FÃ¤lle. Insgesamt sind elf Mitarbeiter am IStGH von den USA sanktioniert, acht davon Richter.

Hohlers Leben hat sich durch die Sanktionen grundlegend verÃ¤ndert. "Eine europÃ¤ische Bank, bei der ich seit Jahrzehnten Kundin bin, hat mein Konto mit sofortiger Wirkung geschlossen", sagte sie der "Zeit". Ihre Kreditkarten seien innerhalb von 24 Stunden nach Erlass der Sanktionen gekÃ¼ndigt worden. EuropÃ¤ische Banken beenden oft das GeschÃ¤ftsverhÃ¤ltnis mit Menschen, die auf Sanktionslisten stehen, weil sie ihrerseits Sanktionen befÃ¼rchten. Im Devisenhandel ist jedes Finanzinstitut von den USA abhÃ¤ngig. "Diese `overcompliance`, also vorauseilende Regelbefolgung, bereitet mir als europÃ¤ische BÃ¼rgerin groÃŸe Sorgen", so Hohler. "Es zeigt, wie ungeschÃ¼tzt wir sind."

"Keine Kreditkarte zu haben, ist oft sehr hinderlich, vor allem online", sagte Hohler. Viele wÃ¼rden nur Kreditkarten, Apple Pay, Google Pay oder Paypal akzeptieren. Diese Zahlungsarten kÃ¶nne sie nicht verwenden, weil sie von US-Unternehmen angeboten werden. Hotels zu buchen sei ohne Kreditkarte sehr schwierig, ein Auto zu mieten unmÃ¶glich.

DarÃ¼ber hinaus wurden Hohler viele weitere digitale Dienste gekÃ¼ndigt. So wurde ihre Apple-ID einige Monate nach der Sanktionierung abgeschaltet. Auch ihre Konten bei US-Anbietern wie Amazon und Airbnb wurden gesperrt oder gekÃ¼ndigt. "Das ist das ZermÃ¼rbende: Man wird nicht vorgewarnt. Man hat keine Zeit, sich zu organisieren", sagte Hohler. "Was heute noch funktioniert, funktioniert morgen vielleicht schon nicht mehr."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Familienstreit wegen Ãœberwachung von KÃ¼che kÃ¶nnte vor EuropÃ¤ischem Gerichtshof landen
    Familienstreit wegen Ãœberwachung von KÃ¼che kÃ¶nnte vor EuropÃ¤ischem Gerichtshof landen

    Ein deutscher Familienstreit Ã¼ber die VideoÃ¼berwachung einer WohnkÃ¼che kÃ¶nnte vor dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof in Luxemburg landen. Bei der Verhandlung vor dem

    Mehr
    Millionenbetrug mit Medizinprodukten: Ermittlungen gegen Apotheker in Hessen
    Millionenbetrug mit Medizinprodukten: Ermittlungen gegen Apotheker in Hessen

    Weil er Ã¼ber Jahre hinweg gesetzliche Krankenkassen mit Medizinprodukten betrogen haben soll, ermittelt das hessische Landeskriminalamt (LKA) gegen einen Apotheker. Zusammen mit

    Mehr
    Bund denkt Ã¼ber neue Einschnitte bei Integrationskursen nach
    Bund denkt Ã¼ber neue Einschnitte bei Integrationskursen nach

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ãœber den umstrittenen Zulassungsstopp fÃ¼r Integrationskurse hinaus plant der Bund offenbar weitere Einschnitte bei den Kursen fÃ¼r

    Mehr
    OLG Frankfurt: Rauchmelderhersteller steht Schadensersatz von Stiftung Warentest zu
    OLG Frankfurt: Rauchmelderhersteller steht Schadensersatz von Stiftung Warentest zu
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    EU-Kredit fÃ¼r Ukraine und neue Russland-Sanktionen endgÃ¼ltig beschlossen
    EU-Kredit fÃ¼r Ukraine und neue Russland-Sanktionen endgÃ¼ltig beschlossen
    Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Parlamentsreform soll Macht von AfD begrenzen
    Vor Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Parlamentsreform soll Macht von AfD begrenzen
    Philippinischer Ex-PrÃ¤sident Duterte muss sich vor IStGH verantworten
    Philippinischer Ex-PrÃ¤sident Duterte muss sich vor IStGH verantworten
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe im Iran-Krieg
    Bundesregierung begrÃ¼ÃŸt VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe im Iran-Krieg
    15-jÃ¤hriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf Brandenburger LandstraÃŸe
    15-jÃ¤hriger Beifahrer stirbt bei Unfall auf Brandenburger LandstraÃŸe
    World Press Photo Award fÃ¼r Foto einer durch US-EinwanderungsbehÃ¶rde getrennten Familie
    World Press Photo Award fÃ¼r Foto einer durch US-EinwanderungsbehÃ¶rde getrennten Familie

    Top Meldungen

    "Gestiegene Nachfrage": Tesla will in GrÃ¼nheide 1000 BeschÃ¤ftigte neu einstellen

    Der US-Elektroautobauer Tesla will in seinem Werk im brandenburgischen GrÃ¼nheide bis Ende Juni 1000 neue ArbeitsplÃ¤tze schaffen. Erste Einstellungen seien bereits ab Mai

    Mehr
    Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler
    Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Bilanzen von bÃ¶rsennotierten Unternehmen in Deutschland sind fehlerhaft. Die Finanzaufsicht Bafin habe in den vergangenen

    Mehr
    ZF spricht sich fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Atomkraft aus
    ZF spricht sich fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Atomkraft aus

    Friedrichshafen (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Autozulieferers ZF, Mathias Miedreich wirbt dafÃ¼r, dass Deutschland zur Atomkraft zurÃ¼ckkehrt - und sieht darin eine

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts