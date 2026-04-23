EU-Kredit fÃ¼r Ukraine und neue Russland-Sanktionen endgÃ¼ltig beschlossen

Selenskyj am 17. April in Lwiw

Ein Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine und neue europÃ¤ische Sanktionen gegen Russland sind nach einer monatelangen Blockade endgÃ¼ltig beschlossen. Alle 27 EU-Staaten - auch Ungarn - stimmten beiden EntwÃ¼rfen in einem schriftlichen Verfahren mit Frist zu.

Ein Milliarden-Kredit fÃ¼r die Ukraine und neue europÃ¤ische Sanktionen gegen Russland sind nach einer monatelangen Blockade endgÃ¼ltig beschlossen. Alle 27 EU-Staaten - auch Ungarn - stimmten beiden EntwÃ¼rfen in einem schriftlichen Verfahren mit Frist am Donnerstag zu. Zuvor hatten Budapest und Kiew einen Streit um die Druschba-Ã–lpipeline beigelegt. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj traf unterdessen zu einem EU-Gipfeltreffen in Zypern ein.



"Wir sind mit guten Nachrichten auf dem Weg nach Zypern", erklÃ¤rte EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen im Onlinedienst X. Die Kommission arbeite daran, sowowhl das Sanktionspaket als auch den Milliardenkredit rasch umzusetzen.



Ungarns inzwischen abgewÃ¤hlter Regierungschef Viktor Orban hatte sowohl den Kredit in HÃ¶he von 90 Milliarden Euro als auch das Sanktionspaket blockiert. Als Grund fÃ¼hrte er die Stilllegung der Druschba-Pipeline an, die normalerweise russisches Ã–l durch die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei transportiert.



Die Pipeline war nach ukrainischen Angaben bei russischen Angriffen beschÃ¤digt und deshalb stillgelegt worden. Ungarn und die Slowakei warfen Kiew jedoch vor, die mutmaÃŸlichen SchÃ¤den als Vorwand zu nutzen und Reparaturen zu verzÃ¶gern. Am Mittwoch floss das Ã–l wieder und erreichte Ungarn und die Slowakei am frÃ¼hen Donnerstagmorgen.



Die Slowakei hatte sich Orbans Protest angeschlossen und das Sanktionspaket blockiert, nicht aber die Auszahlung des Kredits. Das Paket sieht unter anderem ein strengeres Vorgehen gegen die sogenannte Schattenflotte von Tankern mit russischem RohÃ¶l an Bord vor.



BrÃ¼ssel kann nun auch das Darlehen von 90 Milliarden Euro auf den Weg bringen und voraussichtlich Ende Mai eine erste Tranche auszahlen. UrsprÃ¼nglich sollten die ersten Mittel schon im April an Kiew flieÃŸen. Die Ukraine ist nach mehr als vier Jahren Krieg gegen Russland dringend auf das Geld aus der EU angewiesen.



Das Geld solle in "Sozialhilfen fÃ¼r unsere BevÃ¶lkerung, die Armee, die Drohnenproduktion und die digitale KriegsfÃ¼hrung" flieÃŸen, erklÃ¤rte PrÃ¤sident Selenskyj nach Angaben seines Kabinetts am Donnerstag im Flugzeug auf dem Weg nach Zypern. Er dÃ¼rfte beim Treffen mit den EU-Staats- und Regierungschefs auf weitere UnterstÃ¼tzung drÃ¤ngen, auch ein GesprÃ¤ch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist geplant.



Beim Gipfeltreffen in Zypern geht es zudem um die Lage im Iran und die Auswirkungen auf die Energiepreise in Europa. An einem zweiten Veranstaltungstag am Freitag sollen Staats- und Regierungschefs aus dem Nahen Osten und der Golfregion dazustoÃŸen.