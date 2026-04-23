Politik

Bund unterstÃ¼tzt Sanierung kommunaler SportstÃ¤tten

  • AFP - 23. April 2026, 15:23 Uhr
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Vorbereitung aufs FuÃŸballtraining
Bild: AFP

Der Bund fÃ¶rdert die Sanierung von 314 kommunalen SportstÃ¤tten mit insgesamt 333 Millionen Euro. GebÃ¤ude und Anlagen mÃ¼ssen nach den Vorgaben des Bundesprogramms nach einer Sanierung definierte energetische Standards erfÃ¼llen.

Der Bund fÃ¶rdert die Sanierung von 314 kommunalen SportstÃ¤tten mit insgesamt 333 Millionen Euro. Der Haushaltsausschuss des Bundestages beschloss in seiner Sitzung vom Mittwoch die FÃ¶rderung mit Mitteln aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler SportstÃ¤tten". Aus dem SondervermÃ¶gen fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t stehen dafÃ¼r 333 Millionen Euro zur VerfÃ¼gung. Im Mittelpunkt des Bundesprogramms steht eine nachhaltige Sanierung der Einrichtungen.Â 

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) begrÃ¼ÃŸte den Beschluss der Bundestags-HaushÃ¤lter am Donnerstag. "Damit schaffen wir die Grundlage, um StÃ¤dte und Gemeinden bei der dringend notwendigen Sanierung und Modernisierung ihrer SportstÃ¤tten wirksam zu unterstÃ¼tzen", erklÃ¤rte Hubertz. So werde sichergestellt, "dass gute Bedingungen fÃ¼r den Breiten- und Vereinssport auch langfristig erhalten bleiben - auf dem Platz, in der Halle und im Schwimmbad". SportstÃ¤tten seien weit mehr als Orte der Bewegung: "Sie sind Treffpunkte, fÃ¶rdern den gesellschaftlichen Zusammenhalt und stÃ¤rken das Miteinander vor Ort".

GebÃ¤ude und Anlagen mÃ¼ssen nach den Vorgaben des Bundesprogramms nach einer Sanierung definierte energetische Standards erfÃ¼llen. FreibÃ¤der sollen mÃ¶glichst klimaneutral betrieben werden kÃ¶nnen. Auch bei der Sanierung von Sport-Freianlagen gelten klare Ã¶kologische Vorgaben: Werden KunstrasenplÃ¤tze erneuert, mÃ¼ssen recycelbare nachhaltige Materialien verwendet werden. Kunstrasensysteme mit synthetischen FÃ¼llstoffen sind von der FÃ¶rderung ausgeschlossen.

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