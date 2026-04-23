Auch einige SPD-Abgeordnete von Signal-Hack betroffen

ReichstagsgebÃ¤ude in Berlin

Auch bei der SPD im Bundestag gibt es Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle gegen Nutzer des Messengerdiensts Signal. Betroffen seien 'einige wenige Abgeordnete', sagte ein Fraktionssprecher.

Auch bei der SPD im Bundestag gibt es Opfer der aktuellen Phishing-Angriffswelle gegen Nutzer des Messengerdiensts Signal aus Politik, Regierungsapparat und Medien. "Nach derzeitigem Kenntnisstand sind einige wenige Abgeordnete unserer Fraktion von diesen Angriffen betroffen", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag. Die SPD-Bundestagsfraktion arbeite "eng mit den SicherheitsbehÃ¶rden zusammen und unterstÃ¼tzt die AufklÃ¤rung vollumfÃ¤nglich".



Deutsche und auslÃ¤ndische Sicherheitsdienste warnen seit Monaten vor einer einer sogenannten Phishing-Angriffswelle, die auf die heimliche Ãœbernahme von Signal-Konten von Politikern, Beamten, Diplomaten, MilitÃ¤rs und Journalisten zielt. AuslÃ¤ndische Sicherheitsdienste machen dafÃ¼r Russland verantwortlich.Â



Der "Spiegel" hatte am Mittwoch berichtet, auch BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) sei Opfer der Kampagne geworden. Demnach war sie auch in einem Signal-Gruppenchat mit Mitgliedern des CDU-PrÃ¤sidiums, dem auch Parteichef und Kanzler Friedrich Merz angehÃ¶rt. Ein Sprecher KlÃ¶ckners wollte die Angaben auf AFP-Anfrage weder bestÃ¤tigen noch dementieren.



"Die laufenden Ermittlungen fÃ¼hren die SicherheitsbehÃ¶rden", sagte der SPD-Sprecher zu den FÃ¤llen in seiner Fraktion. Demnach wurde die Fraktion am Dienstag Ã¼ber die Bedrohungslage informiert, am Mittwoch hÃ¤tten alle Abgeordnete aktualisierte Sicherheitshinweise erhalten. "Hybride Angriffe auf parlamentarische Prozesse sind eine konstante Bedrohung", betonte der Sprecher. "Wir passen unsere Sicherheitsarchitektur daher fortlaufend an, um die IntegritÃ¤t unserer Kommunikation dauerhaft zu gewÃ¤hrleisten."



AuÃŸer der SPD wollte am Donnerstag keine andere Fraktion im Bundestag FÃ¤lle bestÃ¤tigen. Eine GrÃ¼nen-Sprecherin sagte, es lÃ¤gen ihr keine Informationen vor, "ob einzelne Abgeordnete meiner Fraktion aktuell betroffen sind". Alle Warnungen und Sicherheitshinweise der deutschen SicherheitsbehÃ¶rden wÃ¼rden aber an die Abgeordneten und Mitarbeiter weitergeleitet.Â



Auch ein AfD-Sprecher sagte, der Fraktion seien "bislang keine FÃ¤lle bekannt". Union und Linke Ã¤uÃŸerten sich nicht.



Bei der Signal-Kampagne geht es nicht um eine SicherheitslÃ¼cke, sondern um geschickte Betrugsversuche, bei denen den Betroffenen vorgespielt wird, sie wÃ¼rden vom Signal-Support kontaktiert. Ist die Masche erfolgreich, haben die Angreifer Zugriff auf die Signal-Chats und Gruppen sowie dort geteilte Fotos und Dateien. Sie kÃ¶nnen sich bei Signal auch als die Person ausgeben, deren Konto gehackt wurde.Â