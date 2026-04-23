EU-Kommission schlieÃŸt chinesische Wechselrichter von FÃ¶rderung aus

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat offenbar die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, die Wechselrichter aus vier sogenannten HochrisikolÃ¤ndern enthalten. Zu den gesperrten LÃ¤ndern zÃ¤hlen China, Russland, Iran und Nordkorea, berichtet der "Spiegel". De facto werden in der EU aber fast nur Wechselrichter aus China verbaut, vor allem von den beiden Firmen Huawei und Sungrow.
Wechselrichter steuern, wann und wie viel Strom eine Solaranlage oder ein Batteriespeicher ins Ã¶ffentliche Netz speisen. Sie sind meist mit dem Internet verbunden, was sie aus Sicht der Kommission zum Hacking-Risiko macht.
Das FÃ¶rderverbot der EU-Kommission gelte ab sofort, berichtet das Nachrichtenmagazin. Es wurde am Donnerstagmorgen in einer Videokonferenz mit zahlreichen betroffenen EU-Generaldirektionen und BranchenverbÃ¤nden bekannt geben.
Das FÃ¶rderverbot betrifft eine groÃŸe Menge Projekte. In der Videokonferenz wurde laut Teilnehmern darauf verwiesen, dass die EuropÃ¤ische Investitionsbank 2025 rund ein FÃ¼nftel aller Solarprojekte in der EU gefÃ¶rdert hat. In den meisten davon wurden laut Brancheninsidern chinesische Wechselrichter verwendet.
Die Regelung betrifft auch Projekte in EU-Nachbarregionen wie Nordafrika oder dem Balkan, sofern sie an das europÃ¤ische Stromnetz angeschlossen sind. Zudem sind nicht nur Energieprojekte ausgeschlossen, die Wechselrichter aus den vier "HochrisikolÃ¤ndern" enthalten - sondern auch Projekte, in denen Wechselrichter von Unternehmen aus anderen LÃ¤ndern stecken, die im Eigentum oder unter der Kontrolle von Akteuren aus den vier "HochrisikolÃ¤ndern" stehen.
FÃ¼r neue Projekte gilt das Verbot ab sofort. Finanzinstitute mÃ¼ssen zudem noch bis Anfang Mai ihre laufenden Projektpipelines melden und sind angehalten, bei mÃ¶glichst vielen noch die Wechselrichter auszutauschen. Nur Vorhaben, die schon sehr weit fortgeschritten sind, kÃ¶nnen noch unter Ãœbergangsregeln fallen und chinesische Wechselrichter verwenden.
Wirtschaft
EU-Kommission schlieÃŸt chinesische Wechselrichter von FÃ¶rderung aus
- dts - 23. April 2026, 15:19 Uhr
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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Die EuropÃ¤ische Kommission hat offenbar die FÃ¶rderung fÃ¼r alle Energieprojekte gestoppt, die Wechselrichter aus vier sogenannten HochrisikolÃ¤ndern enthalten. Zu den gesperrten LÃ¤ndern zÃ¤hlen China, Russland, Iran und Nordkorea, berichtet der "Spiegel". De facto werden in der EU aber fast nur Wechselrichter aus China verbaut, vor allem von den beiden Firmen Huawei und Sungrow.
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