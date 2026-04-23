Gruppe suchte gezielt nach archÃ¤ologischen SchÃ¤tzen: GroÃŸangelegte Razzia

Ausgrabungen in Berlin

Mit einer groÃŸangelegten Razzia sind die BehÃ¶rden in Baden-WÃ¼rttemberg gegen sogenannte RaubgrÃ¤ber vorgegangen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, gezielt Fundorte aufgesucht und dort illegal wertvolle KulturgÃ¼ter ausgegraben zu haben.

Mit einer groÃŸangelegten Razzia sind die BehÃ¶rden in Baden-WÃ¼rttemberg am Mittwoch gegen sogenannte RaubgrÃ¤ber vorgegangen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, gezielt archÃ¤ologisch bedeutsame Fundorte aufgesucht und dort illegal wertvolle KulturgÃ¼ter ausgegraben zu haben, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. AnschlieÃŸend sollen sie diese gewinnbringend verkauft haben.



Den Ermittlern zufolge nutzten die RaubgrÃ¤ber dafÃ¼r Metalldetektoren und nahmen teils sogar Unterwassererkundungen vor. Sie sollen arbeitsteilig und in wechselnden Gruppierungen agiert haben, um die KunstschÃ¤tze zu beschaffen und zu verkaufen. Auf die Spur der Gruppe kamen die Ermittler nach eigenen Angaben, weil bei zwei TatverdÃ¤chtigen im Juni 2025 eine Vielzahl archÃ¤ologischer Objekte gefunden wurden.



Bei der Razzia am Mittwoch wurden ebenfalls zahlreiche archÃ¤ologische GegenstÃ¤nde beschlagnahmt. In einem GebÃ¤ude fanden die Ermittler zudem historische Schusswaffen. Durchsucht wurden insgesamt 19 Wohn- und GeschÃ¤ftsrÃ¤ume in Baden-WÃ¼rttemberg, Bayern, Hamburg und Rheinland-Pfalz sowie im Ã¶sterreichischen Bundesland NiederÃ¶sterreich.



Neben dem materiellen Verlust entstehe durch Raubgrabungen oft auch ein irreversibler Erkenntnisverlust, erklÃ¤rten die Ermittler. ArchÃ¤ologische FundstÃ¼cke entfalteten ihren wissenschaftlichen Wert oft erst durch den sogenannten Fundkontext, also im Zusammenhang mit ihrer Lage, der Schichtung und der Umgebung.



"Illegale SondengÃ¤nge und Raubgrabungen sind keine harmlose FreizeitbeschÃ¤ftigung", erklÃ¤rte LKA-Sprecherin Lisa SchrÃ¶der. Wer gezielt nach archÃ¤ologischen Objekten suche und diese an sich nehme oder verÃ¤uÃŸere, begehe eine Straftat. Auch das Argument, KulturgÃ¼ter wÃ¼rden dadurch gerettet, greife nicht. Viele Fundstellen seien der Wissenschaft bekannt und wÃ¼rden bewusst nicht ausgegraben, um sie fÃ¼r zukÃ¼nftige Forschungsmethoden zu erhalten.