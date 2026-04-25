Reiche will angesichts der Energiekrise Infrastruktur fÃ¼r fossile Energien stÃ¤rken

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

Als Konsequenz aus der gegenwÃ¤rtigen Energiekrise will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) neue Ã–llieferungen erschlieÃŸen. AuÃŸerdem will sie die WiderstandsfÃ¤higkeit fossiler Infrastruktur wie Raffinerien und Pipelines stÃ¤rken.

Als Konsequenz aus der gegenwÃ¤rtigen Energiekrise will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) neue Ã–llieferungen erschlieÃŸen und die WiderstandsfÃ¤higkeit fossiler Infrastruktur wie Raffinerien und Pipelines stÃ¤rken. "Jetzt mÃ¼ssen wir daran arbeiten, alle Optionen der Diversifizierung unserer RohÃ¶llieferungen zu nutzen", sagte Reiche der "Welt am Sonntag". "Wir mÃ¼ssen die Resilienz unserer Raffinerien, Bezugswege und Infrastruktur stÃ¤rken."Â



Reiche legte dar, Deutschlands Energiemix Deutschlands bestehe noch immer zu etwa 60 Prozent aus Ã–l und Gas. Auch die chemische Industrie und DÃ¼ngemittelhersteller seien auf ErdÃ¶l-Lieferungen angewiesen. "Die Raffinerien sind fÃ¼r den Wirtschaftsstandort Deutschland von auÃŸerordentlicher Bedeutung", betonte die CDU-Politikerin.



Der von Russland angekÃ¼ndigte Lieferstopp von kasachischem RohÃ¶l Ã¼ber die Druschba-Pipeline an die Raffinerie PCK in Schwedt sei fÃ¼r Deutschland verkraftbar, sagte Reiche. "Sollten diese Mengen wegfallen, dann wÃ¼rde sich die Produktion der PCK leicht reduzieren, aber wir stehen nicht mit leeren HÃ¤nden da", versicherte die Ministerin. Es sei "nicht das erste Mal, dass Russland Energie als Waffe einsetzt".



Nun mÃ¼sse an der Rohstoffversorgung der Raffinerie gearbeitet werden, dazu liefen bereits GesprÃ¤che mit Polen und Kasachstan. Die Raffinerie gehÃ¶rt mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft, wird aber von der Bundesnetzagentur in TreuhÃ¤nderschaft verwaltet. Eine Enteignung von Rosneft lehnte Reiche ab. Wenn der Staat von den privat betriebenen Raffinerien in Deutschland einzelne Betriebe herausgreife, signalisiere er "privaten Betreibern: Ihr seid hier nicht sicher. Das schadet dem Standort", warnte Reiche.



Sie erneuerte auch ihre Kritik an der Forderung des Koalitionspartners SPD nach einer Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r Energieunternehmen. Sie sei aus grundsÃ¤tzlichen ErwÃ¤gungen gegen eine Ãœbergewinnsteuer, "weil sie jedes Unternehmen bestrafen wÃ¼rde, das besonders erfolgreich ist und Gewinne erwirtschaftet", sagte die Ministerin.Â



"Gewinne per se zu diffamieren, nimmt der sozialen Marktwirtschaft ihren wesentlichen Treiber", warnte Reiche. AuÃŸerdem werde eine Ãœbergewinnsteuer dazu fÃ¼hren, dass hier benÃ¶tigtes Benzin exportiert wÃ¼rde, und damit "das Gegenteil dessen, was wir wollen".