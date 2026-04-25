Wirtschaftsministerin will Ã–l-Infrastruktur stÃ¤rken

Raffinerie PCK in Schwedt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will als Konsequenz aus der Energiekrise neue Ã–l-Lieferungen erschlieÃŸen und die WiderstandsfÃ¤higkeit fossiler Infrastruktur wie Raffinerien und Pipelines stÃ¤rken. "Jetzt mÃ¼ssen wir daran arbeiten, alle Optionen der Diversifizierung unserer RohÃ¶llieferungen zu nutzen", sagte Reiche in der "Welt am Sonntag".



"Wir mÃ¼ssen die Resilienz unserer Raffinerien, Bezugswege und Infrastruktur stÃ¤rken." Der Energiemix Deutschlands bestehe derzeit noch immer zu etwa 60 Prozent aus Ã–l und Gas. Auch die chemische Industrie und DÃ¼ngemittelhersteller seien auf Ã–l angewiesen. "Die Raffinerien sind fÃ¼r den Wirtschaftsstandort Deutschland von auÃŸerordentlicher Bedeutung", so die Ministerin.



Der von Russland angekÃ¼ndigte Lieferstopp von kasachischem RohÃ¶l Ã¼ber die Druschba-Pipeline an die Raffinerie PCK in Schwedt sei fÃ¼r Deutschland verkraftbar, sagte Reiche. "Sollten diese Mengen wegfallen, dann wÃ¼rde sich die Produktion der PCK leicht reduzieren, aber wir stehen nicht mit leeren HÃ¤nden da", versicherte Reiche. Die Raffinerie gehÃ¶rt mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft, wird aber von der Bundesnetzagentur in TreuhÃ¤nderschaft verwaltet. "Es ist nicht das erste Mal, dass Russland Energie als Waffe einsetzt", sagte Reiche. "Dieses Muster haben wir auch bei den Gaslieferungen gesehen und entsprechend gehandelt." Man mÃ¼sse nun an der Rohstoffversorgung der Raffinerie arbeiten und sei dazu bereits in GesprÃ¤chen mit Polen und Kasachstan.



Eine Enteignung von Rosneft lehnt die Ministerin ab. "Die Raffinerien in Deutschland sind in privater Hand", sagte die Ministerin. "Wenn der Staat einzelne Betriebe herausgreift, signalisiert er privaten Betreibern: Ihr seid hier nicht sicher. Das schadet dem Standort."



Reiche erneuerte ihre Kritik an einer sogenannten "Ãœbergewinnsteuer", wie sie vom Koalitionspartner SPD gefordert wird. "Ich bin aus grundsÃ¤tzlichen Ãœberzeugungen gegen eine Ãœbergewinnsteuer, weil sie jedes Unternehmen bestrafen wÃ¼rde, das besonders erfolgreich ist und Gewinne erwirtschaftet", sagte Reiche. "Gewinne per se zu diffamieren, nimmt der sozialen Marktwirtschaft ihren wesentlichen Treiber." AuÃŸerdem werde eine Ãœbergewinnsteuer dazu fÃ¼hren, dass hier benÃ¶tigtes Benzin exportiert wÃ¼rde. "Das wÃ¤re das Gegenteil dessen, was wir wollen."

