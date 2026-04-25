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Beirut: Sechs Tote bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼dlibanon trotz Waffenruhe

  • AFP - 25. April 2026, 00:50 Uhr
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ZerstÃ¶rungen im sÃ¼dlibanesischen Tyros
Bild: AFP

Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getÃ¶tet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼dlibanon verletzt worden, hieÃŸ es aus Beirut.

Trotz der VerlÃ¤ngerung der Feuerpause sind bei israelischen Angriffen im Libanon am Freitag nach libanesischen Angaben sechs Menschen getÃ¶tet worden. Zwei weitere Menschen seien bei israelischen Luftangriffen im SÃ¼dlibanon verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Beirut mit. Die israelische Armee hatte zuvor erklÃ¤rt, sie habe sechs Hisbollah-KÃ¤mpfer bei einem Feuergefecht im sÃ¼dlibanesischen Dorf Bint Dschbeil getÃ¶tet.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte am Donnerstag eine VerlÃ¤ngerung der Waffenruhe fÃ¼r den Libanon um drei Wochen bekanntgegeben - sie wÃ¤re eigentlich am Sonntag ausgelaufen. WÃ¤hrend dieser Zeit sollen Israel und die libanesische Regierung einen dauerhaften Friedensvertrag aushandeln.

Trump kÃ¼ndigte dazu ein Dreiertreffen mit dem libanesischen PrÃ¤sidenten Joseph Aoun und dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu "in den kommenden Wochen" in Washington an. Er sehe "sehr gute Chancen" fÃ¼r ein Friedensabkommen noch in diesem Jahr, sagte Trump.

Israel und die libanesische Hisbollah-Miliz setzten ihre gegenseitigen Angriffe am Freitag jedoch fort. Die Hisbollah feuerte Raketen auf den Norden Israels ab und rief die Regierung in Beirut auf, sich aus den Verhandlungen mit Israel Ã¼ber eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung zurÃ¼ckzuziehen. Netanjahu warf der Miliz vor, den Friedensprozess zu "sabotieren".

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