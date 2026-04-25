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Pistorius zufrieden mit Fragebogen-RÃ¼cklauf fÃ¼r neuen Wehrdienst

  • dts - 25. April 2026
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Soldaten der Bundeswehr (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat sich optimistisch zum bisherigen RÃ¼cklauf der FragebÃ¶gen junger MÃ¤nner und Frauen beim neuen Wehrdienst geÃ¤uÃŸert. "Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich zufrieden, aber es muss sichergestellt werden, dass wir nicht von einer Momentaufnahme sprechen, sondern dass wir auf der Grundlage von belastbaren Zahlen einen verlÃ¤sslichen Trend aufzeigen kÃ¶nnen", sagte Pistorius der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

"Die FragebÃ¶gen wurden ab Januar verschickt. Jeder EmpfÃ¤nger hat fÃ¼r die Beantwortung vier Wochen Zeit", erklÃ¤rte der Minister. "Das zeigt, dass wir noch etwas Zeit brauchen, um diese belastbaren Informationen vorlegen zu kÃ¶nnen. Wenn es so weit ist, gehen wir damit an die Ã–ffentlichkeit - vorher macht das keinen Sinn", sagte er. Das sei voraussichtlich im Laufe des Sommers.

Pistorius rÃ¤umte Fehler bezÃ¼glich der zunÃ¤chst im neuen Wehrdienst enthaltenen Regelung zur Genehmigung lÃ¤ngerer Auslandsaufenthalte ein. "Das war ein handwerklicher Fehler. Die Regelung hÃ¤tte niemals im Gesetz stehen dÃ¼rfen", sagte der SPD-Politiker. "Dieses VersÃ¤umnis ist seit Beginn des Gesetzgebungsverfahrens niemandem aufgefallen. Weder mir oder meinem Haus, noch dem Kabinett oder dem Parlament und auch den Medien erst spÃ¤ter", so Pistorius.

"Wenn so ein Fehler auftritt, gilt es, so schnell wie mÃ¶glich fÃ¼r Klarheit zu sorgen: Wir haben dies per Erlass und AllgemeinverfÃ¼gung getan. Aber ja: Diese Regelung hat fÃ¼r unnÃ¶tige Verunsicherung gesorgt", rÃ¤umte Pistorius ein.

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