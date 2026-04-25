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StraÃŸe von Hormus: Pistorius will schon vor Einsatz-Beschluss Marine-Einheiten verlegen

  • AFP - 25. April 2026, 00:05 Uhr
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Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD)
Bild: AFP

Zur Vorbereitung eines mÃ¶glichen Einsatzes in der StraÃŸe von Hormus nach einem Ende des Iran-Kriegs will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits deutsche Marine-Einheiten ins Mittelmeer verlegen. 'Wir werden einen Minensucher ins Mittelmeer verlegen', sagte er.

Zur Vorbereitung eines mÃ¶glichen Einsatzes in der StraÃŸe von Hormus nach einem Ende des Iran-Kriegs will Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bereits deutsche Marine-Einheiten ins Mittelmeer schicken. "Wir werden einen Minensucher ins Mittelmeer verlegen und ihm ein FÃ¼hrungs- und Versorgungsschiff zur Seite stellen", sagte Pistorius der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe).Â 

"Damit wir in der StraÃŸe von Hormus unterstÃ¼tzen kÃ¶nnen, werden wir das Engagement an anderer Stelle temporÃ¤r sinnvoll und mit den Partnern abgestimmt reduzieren", ergÃ¤nzte der Minister. Er erinnerte zudem daran, dass ein Einsatz in der StraÃŸe von Hormus nur mÃ¶glich sei, "wenn wir ein Mandat des Deutschen Bundestags haben". FÃ¼r diesen Fall sollten aber bereits Vorbereitungen getroffen werden.

"Um Zeit zu sparen, haben wir uns entschieden, einen Teil der deutschen Einheiten frÃ¼hzeitig ins Mittelmeer zu verlegen, um dann â€“ nach Mandatsbeschluss â€“ keine weitere Zeit zu verlieren", legte Pistorius in der "Rheinischen Post" dar.Genauso sei er vorgegangen, als es um den Start der EU-Marinemission "Aspides" im Roten Meer gegangen sei.Â Dies habe "den Einsatzstart dann erheblich beschleunigt".

Pistorius fÃ¼gte hinzu: "Unsere Marine ist richtig gut darin, Minen aufzuspÃ¼ren und zu rÃ¤umen. Um diese FÃ¤higkeiten wÃ¼rde es gehen. Das kÃ¶nnten wir leisten, um in der Meerenge von Hormus zu einer freien und sicheren Schifffahrt und Navigation beizutragen."

Als weitere Bedingungen fÃ¼r einen Marine-Einsatz in der Region nannte der Verteidigungsminister "zuallererst ein Ende der Kampfhandlungen". Mit Blick auf ein internationales Mandat zog Pistorius eine Ausweitung des bestehenden Mandats der EU-Mission "Aspides" in Betracht. Dies wÃ¤re aus seiner Sicht "eine angemessene und denkbare Option". Ein UN-Mandat sei zwar "sicher besser", allerdings "im Augenblick nicht wahrscheinlich".

Die EU-Marinemission Eunavfor Aspides dient dem Schutz der Schifffahrt vor Angriffen der proiranischen Huthi-Miliz aus dem Jemen. Die EU-AuÃŸenminister beschlossen den Einsatz im Februar 2024 vor dem Hintergrund des Gaza-Krieges, als die mit dem Iran und der Hamas im Gazastreifen verbÃ¼ndeten Huthi Frachtschiffe im Roten Meer angriffen. Die Bundeswehr beteiligt sich seit Februar 2024 an der Mission.

Pistorius hob hervor, das EU-Mandat fÃ¼r die "Aspides"-Mission erstrecke "sich geografisch schon auf den Persischen Golf". Allerdings dÃ¼rften die Einheiten bislang nur im Roten Meer Gefahren fÃ¼r die zivile Schifffahrt abwehren und dabei militÃ¤rische Mittel einsetzen. "Daher mÃ¼sste der Rechtsrahmen von 'Aspides' angepasst werden", sagte Pistorius. AuÃŸerdem mÃ¼ssten bei einem Einsatz in der StraÃŸe von Hormus GroÃŸbritannien und die USA eingebunden werden.

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r faktisch die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports passiert. Dies lieÃŸ die Energiepreise in die HÃ¶he schnellen. Am Wochenende werden im Vermittlerland Pakistan voraussichtlich neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Kriegs stattfinden.

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