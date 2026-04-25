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SPD-Fraktionschef Miersch: Iran-Krise kÃ¶nnte Aufnahme neuer Schulden nÃ¶tig machen

  • AFP - 25. April 2026, 02:41 Uhr
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SPD-Fraktionschef Matthias Miersch
Bild: AFP

Wegen der anhaltenden Energiekrise infolge des Iran-Kriegs hat SPD-Fraktionschef Matthias Miersch eine zusÃ¤tzliche Schuldenaufnahme ins Spiel gebracht. Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat davor wiederholt gewarnt.

Wegen der anhaltenden Energiekrise infolge des Iran-Kriegs hat SPD-Fraktionschef Matthias Miersch eine zusÃ¤tzliche Schuldenaufnahme ins Spiel gebracht. "Der Staat hat die Aufgabe, einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern", sagte Miersch der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagsausgabe). "Ich will keinen Teufel an die Wand malen, aber natÃ¼rlich mÃ¼ssen im schlimmsten Fall alle Optionen auf den Tisch."

Dazu zÃ¤hlt laut Miersch, "eine Haushaltsnotlage auszurufen, also einen Ãœberschreitensbeschluss zu fassen und womÃ¶glich neue Schulden aufzunehmen". Am Streit Ã¼ber einen Ãœberschreitungsbeschluss war letztlich die vorherige Ampel-Regierung unter der FÃ¼hrung der SPD geplatzt.Â 

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hatte diese Woche wiederholt vor neuen Schulden gewarnt. Miersch sagte dazu in der "NOZ": "Wer eine solche Herangehensweise kategorisch ausschlieÃŸt, anstelle die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, dem sind die Dimensionen der Verwerfungen offenbar nicht bewusst, die bei einer Fortdauer der Irankrise auf uns zukommen."

Niemand kÃ¶nne sagen, wie US-PrÃ¤sident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu weiter agieren, warnte der SPD-Fraktionschef. Irans fortdauernde Blockade der StraÃŸe von Hormus habe "Auswirkungen weit Ã¼ber den Ã–lmarkt hinaus: Es geht lÃ¤ngst nicht nur ums Tanken oder Fliegen, ganze Lieferketten drohen zu reiÃŸen, mit massivsten wirtschaftlichen Auswirkungen", sagte Miersch. Deswegen mÃ¼sse die schwarz-rote Koalition bereit stehen, "den Zusammenhalt in dieser Gesellschaft zu organisieren. Auch mit mÃ¶glichen weiteren Entlastungen."

Dabei sieht der SPD-Politiker Direktzahlungen als Option. Beim Tankrabatt habe es wegen der Eile die GieÃŸkanne gebraucht. "FÃ¼r mÃ¶gliche weitere Entlastungen haben wir Zeit und kÃ¶nnen gezielter vorgehen, etwa durch steuerpflichtige Direktzahlungen, die wir auch wÃ¤hrend der Corona-Pandemie hatten", warb Miersch. Die sei "sozial ausgewogener, weil Besserverdiener einen hÃ¶heren Anteil der Hilfe per Steuern zurÃ¼ckzahlen" mÃ¼ssten.

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r faktisch die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports lÃ¤uft. Dies lieÃŸ die Energiepreise in die HÃ¶he schnellen. Am Wochenende finden im Vermittlerland Pakistan voraussichtlich neue Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Iran-Kriegs statt.

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