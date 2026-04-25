Venezuela und Kolumbien vereinbaren gemeinsamen Kampf gegen "Mafias" an ihrer Grenze

Petro und RodrÃ­guez bei ihrem Treffen in Caracas

Der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro hat bei einem Besuch in Venezuela mit der dortigen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez eine militÃ¤rische Zusammenarbeit zur BekÃ¤mpfung krimineller Banden an der gemeinsamen Grenze vereinbart.

Der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro hat bei einem Besuch in Venezuela mit der dortigen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez eine militÃ¤rische Zusammenarbeit zur BekÃ¤mpfung krimineller Banden an der gemeinsamen Grenze vereinbart. Petro sagte am Freitag (Ortszeit) in Caracas, die Nachbarstaaten wÃ¼rden optimal abgestimmte gemeinsame Anstrengungen unternehmen, "um die Menschen an der Grenze von den Mafias zu befreien"



Petro verwies auf diverse illegale AktivitÃ¤ten an der rund 2200 Kilometer langen gemeinsamen Grenze wie den Schmuggel von Kokain, illegal gefÃ¶rdertem Gold und seltenen Erden sowie Menschenhandel. Der Kolumbianer war der erste auslÃ¤ndische Staatschef, der seit der Gefangennahme des langjÃ¤hrigen venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro nach Venezuela reiste.Â



Maduro war am 3. Januar bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht worden. Dort soll ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.



RodrÃ­guez sagte zu der Vereinbarung mit Kolumbien, abgesehen von der militÃ¤rischen Zusammenarbeit sehe diese vor, sofort einen Informationsaustausch zwischen beiden LÃ¤ndern und die Ausweitung der Informationsbeschaffung in die Wege zu leiten. Die Regierungen beider LÃ¤nder verfolgten beide "einen sehr ernsthaften, sehr umfassenden Ansatz im Kampf gegen kriminelle Banden".



Bei dem Treffen ging es laut RodrÃ­guez auch um die Zusammenarbeit im Energie-Bereich und den Stromanschluss fÃ¼r den Westen Venezuelas, wo es hÃ¤ufig StromausfÃ¤lle gibt. Auch die Vernetzung der Gasleitungen beider LÃ¤nder kÃ¶nne bald abgeschlossen werden, erklÃ¤rte die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin. Damit kÃ¶nne Venezuela nicht nur Erdgas nach Kolumbien exportieren, sondern beide Nachbarn kÃ¶nnten auch gemeinsam Gas in andere LÃ¤nder liefern.



Venezuela verfÃ¼gt Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten RohÃ¶lvorkommen der Welt, seine Ã–l-Infrastruktur ist allerdings marode. Derzeit arbeitet das Land daran, seinen Erdgas-Sektor auszubauen. Die USA hatten 2019 ein Ã–l- und Gas-Embargo gegen Venezuela verhÃ¤ngt, US-PrÃ¤sident Donald Trump lockert die Sanktionen mittlerweile aber schrittweise.



Auf Druck der USA hat Venezuela seine Gesetz zu fossilen EnergietrÃ¤gern und die Bergbau-Regeln reformiert, um den Sektor fÃ¼r die Privatwirtschaft und damit fÃ¼r US-Unternehmen zu Ã¶ffnen. Â ÃœbergangsprÃ¤sidentin RodrÃ­guez empfing am Freitag den neuen Chef der diplomatischen Mission der USA in Venezuela, John Barrett, wie auf Bildern des Staatssenders VTV zu sehen war.