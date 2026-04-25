Venezuela und Kolumbien vereinbaren gemeinsamen Kampf gegen "Mafias" an ihrer Grenze

Der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro hat bei einem Besuch in Venezuela mit der dortigen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez eine militÃ¤rische Zusammenarbeit zur BekÃ¤mpfung krimineller Banden an der gemeinsamen Grenze vereinbart. Petro sagte am Freitag (Ortszeit) in Caracas, die Nachbarstaaten wÃ¼rden optimal abgestimmte gemeinsame Anstrengungen unternehmen, "um die Menschen an der Grenze von den Mafias zu befreien"
Petro verwies auf diverse illegale AktivitÃ¤ten an der rund 2200 Kilometer langen gemeinsamen Grenze wie den Schmuggel von Kokain, illegal gefÃ¶rdertem Gold und seltenen Erden sowie Menschenhandel. Der Kolumbianer war der erste auslÃ¤ndische Staatschef, der seit der Gefangennahme des langjÃ¤hrigen venezolanischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro nach Venezuela reiste.Â
Maduro war am 3. Januar bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht worden. Dort soll ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.
RodrÃguez sagte zu der Vereinbarung mit Kolumbien, abgesehen von der militÃ¤rischen Zusammenarbeit sehe diese vor, sofort einen Informationsaustausch zwischen beiden LÃ¤ndern und die Ausweitung der Informationsbeschaffung in die Wege zu leiten. Die Regierungen beider LÃ¤nder verfolgten beide "einen sehr ernsthaften, sehr umfassenden Ansatz im Kampf gegen kriminelle Banden".
Bei dem Treffen ging es laut RodrÃguez auch um die Zusammenarbeit im Energie-Bereich und den Stromanschluss fÃ¼r den Westen Venezuelas, wo es hÃ¤ufig StromausfÃ¤lle gibt. Auch die Vernetzung der Gasleitungen beider LÃ¤nder kÃ¶nne bald abgeschlossen werden, erklÃ¤rte die venezolanische ÃœbergangsprÃ¤sidentin. Damit kÃ¶nne Venezuela nicht nur Erdgas nach Kolumbien exportieren, sondern beide Nachbarn kÃ¶nnten auch gemeinsam Gas in andere LÃ¤nder liefern.
Venezuela verfÃ¼gt Ã¼ber die grÃ¶ÃŸten RohÃ¶lvorkommen der Welt, seine Ã–l-Infrastruktur ist allerdings marode. Derzeit arbeitet das Land daran, seinen Erdgas-Sektor auszubauen. Die USA hatten 2019 ein Ã–l- und Gas-Embargo gegen Venezuela verhÃ¤ngt, US-PrÃ¤sident Donald Trump lockert die Sanktionen mittlerweile aber schrittweise.
Auf Druck der USA hat Venezuela seine Gesetz zu fossilen EnergietrÃ¤gern und die Bergbau-Regeln reformiert, um den Sektor fÃ¼r die Privatwirtschaft und damit fÃ¼r US-Unternehmen zu Ã¶ffnen. Â ÃœbergangsprÃ¤sidentin RodrÃguez empfing am Freitag den neuen Chef der diplomatischen Mission der USA in Venezuela, John Barrett, wie auf Bildern des Staatssenders VTV zu sehen war.
Brennpunkte
Venezuela und Kolumbien vereinbaren gemeinsamen Kampf gegen "Mafias" an ihrer Grenze
- AFP - 25. April 2026, 03:48 Uhr
Der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro hat bei einem Besuch in Venezuela mit der dortigen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez eine militÃ¤rische Zusammenarbeit zur BekÃ¤mpfung krimineller Banden an der gemeinsamen Grenze vereinbart.
Der kolumbianische Staatschef Gustavo Petro hat bei einem Besuch in Venezuela mit der dortigen ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃguez eine militÃ¤rische Zusammenarbeit zur BekÃ¤mpfung krimineller Banden an der gemeinsamen Grenze vereinbart. Petro sagte am Freitag (Ortszeit) in Caracas, die Nachbarstaaten wÃ¼rden optimal abgestimmte gemeinsame Anstrengungen unternehmen, "um die Menschen an der Grenze von den Mafias zu befreien"
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