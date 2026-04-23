OLG Frankfurt: Rauchmelderhersteller steht Schadensersatz von Stiftung Warentest zu

Waagschalen der Justitia

Im Streit Ã¼ber die Folgen eines fehlerhaften 'Mangelhaft'-Urteils fÃ¼r einen Rauchmelder hat das Oberlandesgericht in Frankfurt am Main eine Pflichtverletzung der Stiftung Warentest festgestellt.

Im Rechtsstreit Ã¼ber die weitreichenden Folgen eines fehlerhaften "Mangelhaft"-Urteils fÃ¼r einen Rauchmelder hat das Oberlandesgericht (OLG) in Frankfurt am Main eine Pflichtverletzung der Stiftung Warentest festgestellt. Der betroffene Hersteller Pyrexx kÃ¶nne deshalb "dem Grunde nach Schadensersatz verlangen", entschied das OLG am Donnerstag. Die Bewertung der Tester sei geeignet gewesen, dem Ruf des Unternehmens zu schaden "und das Vertrauen in die Produkte zu schmÃ¤lern". (Az. 16 U 38/25)



Hintergrund ist ein Testurteil der Stiftung aus dem Jahr 2020 fÃ¼r einen Rauchmelder der in Berlin ansÃ¤ssigen Firma Pyrexx. Dieser Rauchmelder habe zu lange gebraucht, um Alarm zu schlagen, urteilten die Tester damals und vergaben die Note "mangelhaft".Â Die Firma zweifelte das Ergebnis jedoch an - zurecht, wie sich spÃ¤ter herausstellte. 2024 zog die Stiftung Warentest die Benotung schlieÃŸlich zurÃ¼ck, da die PrÃ¼fbedingungen im beauftragten externen Labor zu einer Benachteiligung des Produkts gefÃ¼hrt hÃ¤tten.



FÃ¼r Pyrexx hatte die "Mangelhaft"-Bewertung zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits schwerwiegende Folgen: Verursacht worden seien "UmsatzrÃ¼ckgÃ¤nge und ein erheblicher Vertrauensverlust". Im Vorfeld der OLG-Entscheidung hob das Unternehmen am Donnerstag zudem hervor, dass "jeder dritte Mitarbeiter" seinen Job verloren habe. Gefordert wird ein Schadenersatz in HÃ¶he von 7,7 Millionen Euro.



Vor dem Landgericht Frankfurt hatte das Unternehmen im MÃ¤rz vergangenen Jahres dabei einen Erfolg erzielt: Pyrexx stehe grundsÃ¤tzlich Anspruch auf Schadenersatz zu, lautete das Urteil in erster Instanz. Dagegen legte die Stiftung Berufung ein.



Das OLG kam nun jedoch ebenfalls zu dem Schluss, dass dem Unternehmen ein Schadenersatz zusteht. Die Bewertung eines Â Produkts mit "mangelhaft" in einem vergleichenden Warentest stelle einen "rechtswidrigen Eingriff" in den Gewerbebetrieb dar, "wenn sie auf einem nicht sachgerecht durchgefÃ¼hrten Testverfahren beruht", erklÃ¤rte das Gericht. Ãœber die HÃ¶he des Anspruchs wird demnach erneut das Landgericht befinden.



Das Urteil des OLG ist noch nicht rechtskrÃ¤ftig, was bedeutet, dass eine weitere Berufung mÃ¶glich ist. Die Stiftung Warentest erklÃ¤rte am Donnerstag, dass sie die Entscheidung des Gerichts akzeptiere, "dass wir fÃ¼r unsere Pflichtverletzung haften mÃ¼ssen", wie Sprecher BjÃ¶rn KÃ¶llen-Steiner mitteilte.Â



Zugleich begrÃ¼ÃŸte die Stiftung, dass das OLG festgestellt habe, dass die Warentester zwar fÃ¼r die eigene Pflichtverletzung haften, nicht aber fÃ¼r den Fehler des beauftragten PrÃ¼finstituts. Diese Entscheidung stÃ¤rke den Verbraucherschutz, "da sie auch kÃ¼nftig vergleichende Warentests auf bewÃ¤hrte Weise ermÃ¶glicht", erklÃ¤rte KÃ¶llen-Steiner.



Das OLG teilte hierzu mit, dass der zustÃ¤ndige Senat eine Ausweitung der sogenannten Fiktionshaftung "ohne eigenes Verschulden fÃ¼r beauftragte externe Unternehmen", wie sie vom Landgericht vorgenommen worden sei, "nicht fÃ¼r sachgerecht" halte. Die Stiftung Warentest hatte hierzu bereits im vergangenen Jahr die BefÃ¼rchtung geÃ¤uÃŸert, dass andernfalls anbieterunabhÃ¤ngige, vergleichende Warentests nicht mehr mÃ¶glich werden kÃ¶nnten, da die Risiken, fÃ¼r Fehler von PrÃ¼finstituten die Haftung Ã¼bernehmen zu mÃ¼ssen, "schlicht zu groÃŸ" seien.



Die Stiftung hob am Donnerstag zudem hervor, dass sich die Warentester ihrer "groÃŸen Verantwortung bei der VerÃ¶ffentlichung von Tests bewusst" seien. Bereits 2024 seien sowohl AblÃ¤ufe als auch die Zusammenarbeit mit PrÃ¼finstituten angepasst worden, "um Abweichungen von Vorgaben wie im bisher einmaligen Rauchmelder-Fall frÃ¼hzeitiger erkennen zu kÃ¶nnen".