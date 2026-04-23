CDU-SozialflÃ¼gel fordert von Merz ZurÃ¼ckhaltung in Debatte um Sozialreformen

Merz am Montag in Hannover

Der Chef des CDU-SozialflÃ¼gels hat an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) appelliert, die BÃ¼rger in den Debatten um die anstehenden Sozialreformen nicht weiter zu verunsichern. 'Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, den Menschen Angst zu machen', sagte Dennis Radtke.

Der Chef des CDU-SozialflÃ¼gels hat an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) appelliert, die BÃ¼rger in den Debatten um die anstehenden Sozialreformen nicht weiter zu verunsichern. "Wir mÃ¼ssen aufhÃ¶ren, den Menschen Angst zu machen", sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Donnerstagsausgaben). "Ja zu VerÃ¤nderungen, aber Nein zu pauschalen Aussagen, die kein Problem lÃ¶sen, aber gleich mehrere neue schaffen",Â sagte Radtke mit Blick auf Merz' Ã„uÃŸerung,Â die gesetzliche Rentenversicherung allein werde allenfalls noch die Basisabsicherung fÃ¼r das Alter sein.



Aktuelle Rentner seien nicht betroffen und nicht gemeint, fÃ¼hlten sich aber trotzdem angesprochen und machten sich Sorgen, erklÃ¤rte Radtke. "Jemand, der aktuell 1500 Euro monatlich in die Rentenversicherung einzahlt, wird sich bedanken, wenn das kÃ¼nftig nur noch eine Basis sein soll." Bevor es jetzt wieder zum Koalitionsstreit komme, mÃ¼ssten die VorschlÃ¤ge der Rentenkommission abgewartet werden. "Die AfD kommt vor Lachen nicht mehr in den Schlaf angesichts dieser Debatten", sagte Radtke.



Er wÃ¼nsche sich vom Bundeskanzler und CDU-Chef, dass er auf dem CDA-Bundeskongress am Samstag in Marburg klar mache: "Reformen mÃ¼ssen sein, VerÃ¤nderung mÃ¼ssen stattfinden, aber mit der klaren Zielsetzung: Wir wollen einen leistungsfÃ¤higen Sozialstaat erhalten." Die CDA sei nicht die, die immer nur Nein sage. "Unsere Botschaft wird sein, dass wir VerÃ¤nderung brauchen, die Lastenverteilung aber fair und gerecht sein muss." Einsparungen kÃ¶nnten nicht nur bei kleinen und mittleren Einkommen abgeladen werden. "Da mÃ¼ssen auch die VermÃ¶genden helfen."



Merz hatte am Montag bei einer Veranstaltung des Bankenverbands gesagt, die Rente kÃ¶nne kÃ¼nftig "allenfalls noch die Basisabsicherung sein fÃ¼r das Alter". Dies war auf teils scharfe Kritik gestoÃŸen, insbesondere auch beim Koalitionspartner SPD. Die von der Regierung eingesetzte Rentenkommission will ihre Reformempfehlungen am 30. Juni vorlegen.



Auch von der grÃ¶ÃŸten deutschen Gewerkschaft, der IG Metall, erfolgte scharfe Kritik an Merz. Dessen Ã„uÃŸerungen zur Zukunft der Rente seien "unverantwortlich", sagte IG-Metall-Chefin Christiane Benner der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). "Wir akzeptieren keine KÃ¼rzungen bei der gesetzlichen Rente", sagte Benner. "Viele Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auf die Rente angewiesen." Die GewerkschaftenÂ seienÂ fÃ¼r Strukturreformen. "AberÂ wir sindÂ dagegen, BeschÃ¤ftigte Ã¤rmer zu machen."



Benner kÃ¼ndigte Demonstrationen an, falls die Bundesregierung bestimmte Zumutungen auf den Weg bringe.Â "Es gibt No-Gos, auf die wir mit Protesten reagieren wÃ¼rden",â€¯sagte Benner. "Wenn die Regierung die gesetzliche Rente kÃ¼rzt, dann brennt die HÃ¼tte", fÃ¼gte sie hinzu. "Wenn es Karenztage bei der Krankschreibung gibt, dann sind die StraÃŸen voll." Ãœber einen solchen Karenztag, an dem krank gemeldete BeschÃ¤ftigte keinen Lohn mehr erhalten kÃ¶nnten, wird seit LÃ¤ngerem diskutiert.