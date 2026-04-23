Behindertenbeauftragte gegen Sparen bei Eingliederungshilfe - mehr Teilhabe gefordert

Behindertenbeauftrage lehnen diskutierte Einschnitte ab

Die Behindertenbeauftragten von Bund und LÃ¤ndern haben sich gegen Ãœberlegungen in der schwarz-roten Bundesregierung fÃ¼r KÃ¼rzungen bei der Kinder- und Eingliederungshilfe gestellt. Zu befÃ¼rchten sei 'eine systematische AushÃ¶hlung von Teilhaberechten'.

Die Behindertenbeauftragten von Bund und LÃ¤ndern haben sich einmÃ¼tig gegen Ãœberlegungen in der schwarz-roten Bundesregierung fÃ¼r KÃ¼rzungen bei der Eingliederungshilfe gestellt. "Die vorgeschlagenen MaÃŸnahmen zielen Ã¼berwiegend auf einseitige KÃ¼rzungen, deren kumulierte Wirkung eine systematische AushÃ¶hlung von Teilhaberechten befÃ¼rchten lÃ¤sst", heiÃŸt es in der am Donnerstag nach einer Konferenz in Celle verÃ¶ffentlichten gemeinsamen ErklÃ¤rung.Â



Hintergrund ist ein Arbeitspapier von Bund, LÃ¤ndern und kommunalen SpitzenverbÃ¤nden, das drastische KÃ¼rzungsplÃ¤ne in der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe fÃ¼r Menschen mit Behinderungen enthÃ¤lt. Das von einer Arbeitsgruppe erstellte Papier sieht unter anderem vor, individuelle AnsprÃ¼che auf Integrationshilfen und Schulassistenzen fÃ¼r betroffene Kinder und Jugendliche durch sogenannte GruppenlÃ¶sungen zu ersetzen.Â



"Die VorschlÃ¤ge wÃ¼rden zu unzumutbaren Einschnitten in der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen fÃ¼hren", erklÃ¤rten dazu die Behindertenbeauftragten. Deutlich sei zudem, "dass die vorgeschlagenen MaÃŸnahmen nicht mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention vereinbar wÃ¤ren". Als "besonders problematisch" wird eine drohende EinschrÃ¤nkung des Wunsch- und Wahlrechts eingestuft, "das Grundlage fÃ¼r eine selbstbestimmte LebensfÃ¼hrung von Menschen mit Behinderungen ist".



Einsparungen kÃ¶nnten hingegen nur durch einen Abbau "der Ã¼berbordenden BÃ¼rokratie" und "eine ressortÃ¼bergreifende Inklusionsstrategie von Bund, LÃ¤ndern und Kommunen" erreicht werden, mahnte der Beauftragte der Bundesregierung fÃ¼r die Belange von Menschen mit Behinderungen, JÃ¼rgen Dusel. Es gehe darum, dass Betroffene durch ein selbstbestimmtes Leben "die Chance haben, aus dem Bezug der Eingliederungshilfe herauszukommen". Auch teure Zwangsunterbringungen in Heimen kÃ¶nnten so vermieden werden.



"Jeder Mensch muss die MÃ¶glichkeit haben zu wÃ¤hlen, wo und mit wem er leben mÃ¶chte und wo er arbeiten mÃ¶chte", forderte die niedersÃ¤chsische Beauftragte und Gastgeberin des Treffens, Annetraud Grote. Es gehe um frÃ¼hzeitige Inklusion, statt Menschen mit Behinderungen erst in speziellen KindergÃ¤rten und Schulen und dann in BehindertenwerkstÃ¤tten unterzubringen.



Wer selbstbestimmt am Arbeitsleben teilhabe, eigenes Geld verdiene und in einer barrierefreien Wohnung lebe, sei "von steuerfinanzierten Leistungen unabhÃ¤ngiger", betonen die Beauftragten in ihrer ErklÃ¤rung. Wichtig sei dabei auch Barrierefreiheit in Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln. "Je inklusiver unsere Gesellschaft ist, desto weniger Menschen sind auf Eingliederungshilfe angewiesen", heiÃŸt es weiter. DafÃ¼r sei in Bund und LÃ¤ndern eine ressortÃ¼bergreifende Strategie erforderlich.



"Es geht hier nicht darum, Menschen mit Behinderungen etwas Nettes zu tun, es geht um die Umsetzung von Menschenrechten", betonte Dusel. Er rief dazu auf, auch private Anbieter wie zum Beispiel Arztpraxen zur GewÃ¤hrleistung eines barrierefreien Zugangs zu verpflichten. Grote forderte generell mehr Begegnungen zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen, um gegenseitiges VerstÃ¤ndnis zu fÃ¶rdern.



Die Streichliste der Bund-LÃ¤nder-Arbeitsgruppe sieht nach Berechnungen des ParitÃ¤tischen Gesamtverbands KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge im Volumen von mindestens 8,6 Milliarden Euro vor. Dabei geht es neben der Eingliederungshilfe und weiteren AnsprÃ¼chen von Menschen mit Behinderungen auch um Abstriche beim Unterhaltsvorschuss fÃ¼r Alleinerziehende und weiteren Leistungen. Eine regierungsinterne Abstimmung zu den VorschlÃ¤gen gibt es aber noch nicht.



Die KÃ¼rzungsvorschlÃ¤ge stÃ¼nden teilweise im Widerspruch zu Vorgaben des Grundgesetzes und der UN-Konvention, erklÃ¤rte auch Linken-Fraktionschef SÃ¶ren Pellmann. Sie wÃ¼rden dazu fÃ¼hren, dass "eine gleichberechtigte, inklusive Teilhabe am Leben fÃ¼r viele Betroffene erheblich eingeschrÃ¤nkt wird", kritisierte auch er.