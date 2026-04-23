Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler

Bafin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Bilanzen von bÃ¶rsennotierten Unternehmen in Deutschland sind fehlerhaft. Die Finanzaufsicht Bafin habe in den vergangenen Jahren 178 GeschÃ¤ftsabschlÃ¼sse geprÃ¼ft und dabei in 50 FÃ¤llen Fehler festgestellt, sagte der fÃ¼r Bilanzkontrolle zustÃ¤ndige Exekutivdirektor Thorsten PÃ¶tzsch dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Das bedeutet, fast jede dritte von uns geprÃ¼fte Bilanz hatte MÃ¤ngel."



Die Bafin hatte im Zuge von Reformen nach dem Wirecard-Skandal 2022 die alleinige Verantwortung fÃ¼r die PrÃ¼fung von Bilanzen von Unternehmen erhalten, deren Wertpapiere am geregelten Markt in Deutschland zum Handel zugelassen sind. Aktuell sind das 424 Firmen. Aus Sicht von PÃ¶tzsch war die Reform "richtig und wichtig": "FÃ¼r TÃ¤ter ist die Wahrscheinlichkeit, bei Bilanzmanipulation erwischt zu werden, deutlich gestiegen", sagte der Exekutivdirektor.



Die Bafin mahne dabei nur Fehler an, "die wesentlich sind", sagte er. "Der Klassiker sind Forderungen und Immobilien, die in der Bilanz zu hoch bewertet werden." HÃ¤ufig wÃ¼rden auch Minderungen von Firmenwerten in der Bilanz nicht nachvollzogen. In den Lageberichten entspreche die Wirtschaftslage oft nicht den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen. Aktuell arbeiteten 60 Fachleute fÃ¼r die Bilanzkontrolle der Bafin, sagte PÃ¶tzsch. Die Zahl der PrÃ¼fungen habe die BehÃ¶rde Jahr fÃ¼r Jahr gesteigert. "Im vergangenen Jahr waren es 50."

