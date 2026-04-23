Finanzen

Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler

  • dts - 23. April 2026, 12:12 Uhr
Bild vergrößern: Bafin findet in fast jeder dritten geprÃ¼ften Bilanz Fehler
Bafin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Bilanzen von bÃ¶rsennotierten Unternehmen in Deutschland sind fehlerhaft. Die Finanzaufsicht Bafin habe in den vergangenen Jahren 178 GeschÃ¤ftsabschlÃ¼sse geprÃ¼ft und dabei in 50 FÃ¤llen Fehler festgestellt, sagte der fÃ¼r Bilanzkontrolle zustÃ¤ndige Exekutivdirektor Thorsten PÃ¶tzsch dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe). "Das bedeutet, fast jede dritte von uns geprÃ¼fte Bilanz hatte MÃ¤ngel."

Die Bafin hatte im Zuge von Reformen nach dem Wirecard-Skandal 2022 die alleinige Verantwortung fÃ¼r die PrÃ¼fung von Bilanzen von Unternehmen erhalten, deren Wertpapiere am geregelten Markt in Deutschland zum Handel zugelassen sind. Aktuell sind das 424 Firmen. Aus Sicht von PÃ¶tzsch war die Reform "richtig und wichtig": "FÃ¼r TÃ¤ter ist die Wahrscheinlichkeit, bei Bilanzmanipulation erwischt zu werden, deutlich gestiegen", sagte der Exekutivdirektor.

Die Bafin mahne dabei nur Fehler an, "die wesentlich sind", sagte er. "Der Klassiker sind Forderungen und Immobilien, die in der Bilanz zu hoch bewertet werden." HÃ¤ufig wÃ¼rden auch Minderungen von Firmenwerten in der Bilanz nicht nachvollzogen. In den Lageberichten entspreche die Wirtschaftslage oft nicht den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen. Aktuell arbeiteten 60 Fachleute fÃ¼r die Bilanzkontrolle der Bafin, sagte PÃ¶tzsch. Die Zahl der PrÃ¼fungen habe die BehÃ¶rde Jahr fÃ¼r Jahr gesteigert. "Im vergangenen Jahr waren es 50."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Landwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab
    Landwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) befÃ¼rworteten Zuckersteuer eine

    Mehr
    GKV-Reform: Krankenkassen halten Beitragssenkungen fÃ¼r denkbar
    GKV-Reform: Krankenkassen halten Beitragssenkungen fÃ¼r denkbar

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, Oliver Blatt, rechnet mit einer Beitragsstabilisierung, sollte die

    Mehr
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
    DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Sozialpartner in wichtigen

    Mehr
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Tausende Samsung-Arbeiter demonstrieren in SÃ¼dkorea - Streik droht
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Umfrage: Auto gewinnt an Beliebtheit - Jeder Dritte meidet Bahnfahrten
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Hohen Zulassungszahlen im MÃ¤rz - EU-Neuwagenmarkt im ersten Quartal stark
    Buckelwal vor Insel Poel: Retter wollen mehr als hundert Meter lange Rinne graben
    Buckelwal vor Insel Poel: Retter wollen mehr als hundert Meter lange Rinne graben
    Festnahme nach Explosion mit einem Toten und vier Verletzten im Saarland
    Festnahme nach Explosion mit einem Toten und vier Verletzten im Saarland
    Fabrikunfall in Hessen: Mitarbeiter starben an Schwefelwasserstoffvergiftung
    Fabrikunfall in Hessen: Mitarbeiter starben an Schwefelwasserstoffvergiftung
    Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Krankenstand leicht entspannt
    Weniger Schnupfen, mehr psychische Belastungen: Krankenstand leicht entspannt
    ZF spricht sich fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Atomkraft aus
    ZF spricht sich fÃ¼r RÃ¼ckkehr zur Atomkraft aus
    Suche nach vermisstem Kind in ThÃ¼ringen: Junge in HÃ¼hnerstall eingeschlossen
    Suche nach vermisstem Kind in ThÃ¼ringen: Junge in HÃ¼hnerstall eingeschlossen

    Top Meldungen

    Studie: Deutschland kÃ¶nnte Potenziale der Industrie besser nutzen
    Studie: Deutschland kÃ¶nnte Potenziale der Industrie besser nutzen

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat das Potenzial, die Herausforderungen der Transformation zu bewÃ¤ltigen, benÃ¶tigt dafÃ¼r jedoch eine Ã„nderung der

    Mehr
    EuropÃ¤ischer Gerichtshof: EU-Genehmigung fÃ¼r Lufthansa-Milliardenhilfen nichtig
    EuropÃ¤ischer Gerichtshof: EU-Genehmigung fÃ¼r Lufthansa-Milliardenhilfen nichtig

    Die Genehmigung der EU-Kommission fÃ¼r Milliardenhilfen des Bundes fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie ist nichtig. Das entschied am Donnerstag der EuropÃ¤ische Gerichtshof

    Mehr
    Medien: MinenrÃ¤umung in StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte halbes Jahr dauern
    Medien: MinenrÃ¤umung in StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte halbes Jahr dauern

    Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts