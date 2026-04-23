Landwirtschaftsminister lehnt Zuckersteuer ab

Zucker (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat der von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) befÃ¼rworteten Zuckersteuer eine Absage erteilt.



Er sei "kein Freund der Zuckersteuer" und glaube nicht, dass sie die erhofften gesundheitlichen Effekte oder spÃ¼rbare Einsparungen im Gesundheitsbereich bringe, sagte Rainer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Den erwartbaren Einnahmen von rund 100 Millionen Euro stellte er MilliardenbetrÃ¤ge im Gesundheitssystem gegenÃ¼ber. Statt neuer Lenkungssteuern setzt Rainer auf freiwillige Vereinbarungen mit der Wirtschaft zur Reduktion von Zucker, Fetten und Salz; diese Strategie wirke und solle fortgesetzt werden.



In der EU-Agrarpolitik wandte sich Rainer gegen eine Umgestaltung der EU-AgrarfÃ¶rderung nach 2027. Er lehne es ab, die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) in einem groÃŸen FÃ¶rdertopf mit anderen Politikbereichen aufgehen zu lassen, sagte er. Die von der EU-Kommission geplanten Mittel wÃ¼rden der Bedeutung der Landwirtschaft nicht gerecht. Es brauche eine auskÃ¶mmliche Finanzierung. Versorgungs- und ErnÃ¤hrungssicherheit mÃ¼ssten denselben Stellenwert erhalten wie die Verteidigung, forderte Rainer. Er warnte vor einer "Kannibalisierung" der Etats, wenn EU-Mittel fÃ¼r die Landwirtschaft etwa mit Migrations- oder Sozialpolitik gebÃ¼ndelt wÃ¼rden, und verwies auf die Landwirtschaft als Teil kritischer Infrastruktur.



Mit Blick auf die Lebensmittelpreise sagte Rainer, der Staat solle sich nicht in die Preisgestaltung einmischen. Preise wÃ¼rden durch Angebot und Nachfrage gebildet. AusreiÃŸer infolge des Irankriegs sehe er bislang nicht, das werde aber genau beobachtet. Bezahlbare Lebensmittel setzten wirtschaftlich starke Betriebe voraus, sagte er. Lebensmittel mÃ¼ssten ihren Wert widerspiegeln; 99 Cent fÃ¼r ein halbes Pfund Butter seien zu wenig. Zugleich lehnte er eine Verteuerung von Fleisch durch eine staatliche Tierwohlabgabe ab und verwies auf Preissteigerungen von mehr als 30 Prozent in den vergangenen Jahren.



Zur UnterstÃ¼tzung der Landwirte kÃ¼ndigte Rainer weitere Entlastungen und MaÃŸnahmen an. Die vorÃ¼bergehende Senkung der Energiesteuer auf Diesel und Benzin um 17 Cent bezeichnete er als ersten Schritt. Auf EU-Ebene wolle die Bundesregierung ein Paket gegen hohe DÃ¼ngemittelpreise schnÃ¼ren, einschlieÃŸlich Zollerleichterungen fÃ¼r importierten DÃ¼nger, um die Produktion in Europa zu stÃ¤rken. AuÃŸerdem kÃ¼ndigte Rainer ein "BÃ¼rokratierÃ¼ckbaupaket speziell fÃ¼r die Landwirtschaft" an, das noch in diesem Jahr kommen solle. Zudem wolle er die Position der Landwirte in der Lieferkette stÃ¤rken und auf EU-Ebene an fairen Wettbewerbsbedingungen mitarbeiten, etwa bei der Ãœberarbeitung der Richtlinie gegen unlautere Handelspraktiken.

