Finanzen

GKV-Reform: Krankenkassen halten Beitragssenkungen fÃ¼r denkbar

  • dts - 23. April 2026, 04:00 Uhr
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Krankenhaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen, Oliver Blatt, rechnet mit einer Beitragsstabilisierung, sollte die GKV-Beitragsstabilisierungsreform so kommen wie angekÃ¼ndigt. "Das Gesetz von Frau Warken hat das Potenzial, die BeitrÃ¤ge zu stabilisieren", sagte Blatt dem Nachrichtenportal "T-Online". "Wenn ihr Entwurf eins zu eins umgesetzt wird, kÃ¶nnten die BeitrÃ¤ge im Schnitt Ã¼ber alle Kassen hinweg - man traut sich das ja kaum auszusprechen - sogar sinken."

Wie groÃŸ die Senkung sein kÃ¶nnte, lieÃŸe sich pauschal nicht sagen. Die Senkung fiele auch nicht "bei jeder Kasse gleich" aus. "Viele Krankenkassen mÃ¼ssen nun ihre RÃ¼cklagen, die sie Ã¼ber die vergangenen Jahre aufbrauchen mussten, erst einmal wieder aufbauen", so Blatt weiter. "Dazu sind sie schlieÃŸlich auch per Gesetz verpflichtet."

Blatt wiederholte zudem seine Warnung, die VorschlÃ¤ge dÃ¼rften nun nicht von InteressenverbÃ¤nden zerredet werden. "Mein Rat lautet: Alle sollten sich einmal hinsetzen, tief Luft zu holen und dann gemeinsam Ã¼berlegen, was realistisch passieren muss, um die GKV-Finanzen zu stabilisieren", sagte er. Nichtstun sei keine Alternative. "Wenn wir jetzt allen Bedenken folgen wÃ¼rden, die die VerbÃ¤nde Anfang der Woche im Ministerium vorgetragen haben, wÃ¤re Letzteres die Konsequenz. Und dann sind am Ende wieder die Beitragszahler die Gelackmeierten."

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