Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Sozialpartner in wichtigen Reformprozessen auszuschlieÃŸen. "Wir haben ganz viele VorschlÃ¤ge zur Staatsmodernisierung und vor allem zur Wirtschafts- und Industriepolitik gemacht", sagte Fahimi dem Videoformat "SpitzengesprÃ¤ch" des "Spiegels". "Die werden zu wenig gehÃ¶rt."
Sie kritisierte, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber in zentralen Gremien kaum mitreden dÃ¼rften. "Wir erleben ja derzeit sowohl in der Rentenkommission als auch in der Finanzkommission, Gesundheit und anderen Bereichen, dass die Sozialpartner, also sowohl die Arbeitgeber als auch wir, gar nicht einbezogen werden", beklagte sie. "Wir werden da mal fÃ¼r ein StÃ¼ndchen dazugeholt, dann kÃ¶nnen wir ein bisschen was kommentieren."
Die DGB-Chefin warnte, dass dieses Vorgehen sowohl der QualitÃ¤t als auch der Akzeptanz von Reformen schade. "Ich kann nicht nur aus der wissenschaftlichen Blase heraus Gesellschaftspolitik machen", sagte Fahimi. Man mÃ¼sse Ã¼ber "ganz viele VerÃ¤nderungen" reden und "gemeinsame Initiativen" ergreifen. "Wir mÃ¼ssen gesellschaftliche Debatten befrieden. Und dazu braucht es einen grÃ¶ÃŸeren gesellschaftlichen Konsens."
An die Koalition formulierte Fahimi einen klaren Appell. "Ich kann diese Bundesregierung nur auffordern, mit uns in intensiveren Austausch zu gehen", sagte sie. "Dazu reichen irgendwelche halbstÃ¼ndigen Schlagabtausche, wo wir irgendwas kommentieren sollen, nicht aus. Das war in der Vergangenheit definitiv anders", erklÃ¤rte die DGB-Chefin. "So kann das aus meiner Sicht nichts werden."
Finanzen
DGB kritisiert Bundesregierung fÃ¼r Ausschluss aus Reformkommissionen
- dts - 22. April 2026, 23:13 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Yasmin Fahimi, hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Sozialpartner in wichtigen Reformprozessen auszuschlieÃŸen. "Wir haben ganz viele VorschlÃ¤ge zur Staatsmodernisierung und vor allem zur Wirtschafts- und Industriepolitik gemacht", sagte Fahimi dem Videoformat "SpitzengesprÃ¤ch" des "Spiegels". "Die werden zu wenig gehÃ¶rt."
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