Wirtschaft

Neues Gesetz soll Ã¶ffentliche Vergabeverfahren beschleunigen

  • AFP - 23. April 2026, 10:45 Uhr
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Bundestags-Plenum
Bild: AFP

Ã–ffentliche Vergabeverfahren sollen einfacher und digitaler werden. Das sieht ein neues Gesetz vor, das am Donnerstag vom Bundestag beschlossen wurde. Damit werden unter anderem Nachweis- und Dokumentationspflichten verringert.

Ã–ffentliche Vergabeverfahren sollen einfacher und digitaler werden. Das sieht ein neues Gesetz vor, das am Donnerstag vom Bundestag beschlossen wurde. Nachweis- und Dokumentationspflichten sollen verringert und die Wertgrenze fÃ¼r DirektauftrÃ¤ge des Bundes auf 50.000 Euro erhÃ¶ht werden. Die Neuregelung solle auch die Verwaltung entlasten, hieÃŸ es von Seiten der Regierung.

Weitere Ã„nderungen an der bisherigen Rechtslage sollen die Beteiligung besonders mittelstÃ¤ndischer Unternehmen und sogenannter "junger und innovativer Unternehmen" an Ã¶ffentlichen Ausschreibungen erleichtern. NachprÃ¼fungsverfahren sollen beschleunigt werden.

In dem Gesetz geht es auch darum, die digitale Abwicklung der Vergabeverfahren zu stÃ¤rken. Die Neuregelung soll nach dem Willen der Regierung zudem die Verwaltung entlasten. Der Bundesrat muss dem neuen Gesetz noch zustimmen. Um weitergehende Schritte zu ermÃ¶glichen, setzt sich die Regierung auch fÃ¼r Ã„nderungen des europÃ¤ischen Rechts ein.

Mit der Beschleunigung Ã¶ffentlicher Investitionen und Beschaffung werde dafÃ¼r gesorgt, "dass insbesondere Investitionsmittel und das SondervermÃ¶gen zielgerichtet von der Haushaltsplanung auf die StraÃŸe gebracht werden", sagte SPD-Fraktionsvize Armand Zorn der Nachrichtenagentur AFP. "Die Entlastung fÃ¼r BeschaffungsÃ¤mter wird spÃ¼rbar sein und unsere Modernisierung wirksam beschleunigen."

Dies sei eine Entlastung und StÃ¤rkung der Wirtschaft im Land, denn "der Staat ist der grÃ¶ÃŸte Einzelkunde unserer Republik", sagte Zorn weiter. "Die Art und Weise, wie erÂ Vergaben durchfÃ¼hrt, kann damit wesentliche Auswirkungen auf die StÃ¤rke und Struktur unserer Wirtschaft haben."

WirtschaftsverbÃ¤nde Ã¤uÃŸerten sich vorwiegend positiv. Die neuen Regeln wÃ¼rden "maÃŸgeblich dazu beitragen, die Vergabeverfahren spÃ¼rbar zu beschleunigen und effizienter zu gestalten", sagte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, im ZDF. Von einer "guten Nachricht" sprach auch der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim-Oliver MÃ¼ller. Er bedauerte allerdings, das kommunale Vorhaben von der Neuregelung Ã¼berwiegend nicht erfasst wÃ¼rden.

Der Digitalverband Bitkom begrÃ¼ÃŸte ebenfalls das neue Gesetz. Allerdings reiche dieses gerade fÃ¼r den IT-Bereich nicht aus, mahnte VerbandsprÃ¤sident Ralf Wintergerst. Zudem kÃ¶nne sogar Wettbewerb dadurch ausgehebelt werden, dass mehr Ã¶ffentliche AuftrÃ¤ge nicht mehr dem Vergaberecht unterliegen wÃ¼rden. Die Wirtschaftsvereinigung Stahl drang darauf, die Anwendung der neuen Regeln rasch durch eine Rechtsverordnung zu konkretisieren.

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