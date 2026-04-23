Studie: Deutschland kÃ¶nnte Potenziale der Industrie besser nutzen

Stahlproduktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die deutsche Wirtschaft hat das Potenzial, die Herausforderungen der Transformation zu bewÃ¤ltigen, benÃ¶tigt dafÃ¼r jedoch eine Ã„nderung der Innovationspolitik. Das ist ein Ergebnis einer Studie des Ifo-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.



"Unsere Analyse zeigt, dass ein GroÃŸteil der deutschen Industrie bereits auf dem Weg in die Zukunft ist", sagte Oliver Falck, Leiter des Ifo-Zentrums fÃ¼r InnovationsÃ¶konomik und Digitale Transformation. "Jetzt braucht es eine Politik, die diesen Wandel unterstÃ¼tzt und nicht bremst."



Im Rahmen der Studie wurde eine Growth-Share-Matrix fÃ¼r die deutsche Industrie erstellt. Rund 76 Prozent der BruttowertschÃ¶pfung des Verarbeitenden Gewerbes entfallen demnach auf Branchen, in denen der Produktionswertanteil der in der Industrie am stÃ¤rksten wachsenden Produkte den Anteil der am stÃ¤rksten schrumpfenden Produkte Ã¼bersteigt. Damit verfÃ¼gt die deutsche Industrie grundsÃ¤tzlich Ã¼ber das Potenzial, die multidimensionale Transformation zu bewÃ¤ltigen.



Besonders gut positioniert sind den Experten zufolge die Hochtechnologie-Branchen wie Pharma- und IT-Industrie. Sie haben hohe Anteile wachsender Produkte und verzeichnen deutliche ZuwÃ¤chse bei Investitionen und Exporten. "Aber auch Mitteltechnologie-Branchen wie der Maschinenbau und Teile der chemischen Industrie haben ihr Produktportfolio bereits in Richtung ZukunftsmÃ¤rkte weiterentwickelt", sagte ifo-Forscher Christian Pfaffl.



Die Leitindustrie Automobil steht demgegenÃ¼ber unter hohem Anpassungsdruck, weil hier der Anteil der Verbrenner mit einem schrumpfenden Produktionswert grÃ¶ÃŸer ist als der von WachstumstrÃ¤gern wie Elektroautos. Der weit Ã¼berwiegende Teil der Branchen mit einem aktuell unterdurchschnittlichen Anteil an der BruttowertschÃ¶pfung hat jedoch deutlich mehr stark wachsende als stark schrumpfende Produkte im Portfolio, darunter zum Beispiel Glaswaren oder Metallerzeugung.



Nach Ansicht der Experten ist es nÃ¶tig, den Strukturwandel voranzutreiben, statt ihn durch strukturerhaltende Politik zu verzÃ¶gern. "Es wÃ¤re nÃ¶tig, die Rahmenbedingungen fÃ¼r disruptive Innovationen und wachstumsstarke GrÃ¼ndungen deutlich zu verbessern", sagte Falck. Dazu zÃ¤hlen aus seiner Sicht ein innovationsfreundlicher Kapitalmarkt, steuerliche Regeln, die riskante Investitionen nicht benachteiligen, und ein flexiblerer Arbeitsmarkt, der Anpassungen erleichtert.

