Medien: MinenrÃ¤umung in StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte halbes Jahr dauern

Blick auf die StraÃŸe von Hormus

Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die 'Washington Post' berichtete, nennt einen Zeitraum von sechs Monaten.

Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die "Washington Post" berichtete, nennt einen Zeitraum von sechs Monaten, die es dauern kÃ¶nnte, bis vom Iran platzierte Minen gerÃ¤umt sind. Ein Pentagonsprecher sagte der Zeitung zwar, dass die Angaben "ungenau" seien, das US-Ministerium machte aber auch auf AFP-Anfrage zunÃ¤chst keine nÃ¤heren Angaben.



Die Frage der MinenrÃ¤umung und damit der Passierbarkeit der StraÃŸe von Hormus hat bedeutende Auswirkungen auf die Ã–lpreise. Die Meerenge, durch die im Normalfall rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports verlÃ¤uft, ist seit Beginn des Iran-Krieges faktisch gesperrt. Auch seitdem eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gilt, haben kaum Schiffe die MeeresstraÃŸe passiert.



Die Sechs-Monats-SchÃ¤tzung wurde den Mitgliedern des Ausschusses fÃ¼r StreitkrÃ¤fte des ReprÃ¤sentantenhauses im Rahmen einer vertraulichen Unterrichtung mitgeteilt, wie die "Washington Post" berichtete. Demnach hat der Iran mÃ¶glicherweise 20 oder mehr Minen in und um die Meerenge herum ausgelegt, von denen einige mittels GPS-Technologie ferngesteuert schwimmen und dadurch schwerer zu lokalisieren seien.