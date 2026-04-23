Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die "Washington Post" berichtete, nennt einen Zeitraum von sechs Monaten, die es dauern kÃ¶nnte, bis vom Iran platzierte Minen gerÃ¤umt sind. Ein Pentagonsprecher sagte der Zeitung zwar, dass die Angaben "ungenau" seien, das US-Ministerium machte aber auch auf AFP-Anfrage zunÃ¤chst keine nÃ¤heren Angaben.
Die Frage der MinenrÃ¤umung und damit der Passierbarkeit der StraÃŸe von Hormus hat bedeutende Auswirkungen auf die Ã–lpreise. Die Meerenge, durch die im Normalfall rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports verlÃ¤uft, ist seit Beginn des Iran-Krieges faktisch gesperrt. Auch seitdem eine Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran gilt, haben kaum Schiffe die MeeresstraÃŸe passiert.
Die Sechs-Monats-SchÃ¤tzung wurde den Mitgliedern des Ausschusses fÃ¼r StreitkrÃ¤fte des ReprÃ¤sentantenhauses im Rahmen einer vertraulichen Unterrichtung mitgeteilt, wie die "Washington Post" berichtete. Demnach hat der Iran mÃ¶glicherweise 20 oder mehr Minen in und um die Meerenge herum ausgelegt, von denen einige mittels GPS-Technologie ferngesteuert schwimmen und dadurch schwerer zu lokalisieren seien.
Wirtschaft
Medien: MinenrÃ¤umung in StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte halbes Jahr dauern
- AFP - 23. April 2026, 10:35 Uhr
Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die 'Washington Post' berichtete, nennt einen Zeitraum von sechs Monaten.
Die RÃ¤umung von Seeminen in der StraÃŸe von Hormus kÃ¶nnte nach EinschÃ¤tzung des US-MilitÃ¤rs einige Zeit dauern. Eine EinschÃ¤tzung des Pentagons, Ã¼ber die am Mittwoch die "Washington Post" berichtete, nennt einen Zeitraum von sechs Monaten, die es dauern kÃ¶nnte, bis vom Iran platzierte Minen gerÃ¤umt sind. Ein Pentagonsprecher sagte der Zeitung zwar, dass die Angaben "ungenau" seien, das US-Ministerium machte aber auch auf AFP-Anfrage zunÃ¤chst keine nÃ¤heren Angaben.
Weitere Meldungen
Die Genehmigung der EU-Kommission fÃ¼r Milliardenhilfen des Bundes fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie ist nichtig. Das entschied am Donnerstag der EuropÃ¤ische GerichtshofMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Viele Unternehmen in Deutschland haben FrauenfÃ¶rderung organisatorisch verankert. Wie eine am Donnerstag verÃ¶ffentlichte Umfrage desMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - RTL-Chef Thomas Rabe hat nach der Genehmigung der EuropÃ¤ischen Kommission fÃ¼r die Ãœbernahme von Sky Deutschland durch RTL Deutschland einMehr
Top Meldungen
Wolfsburg (dts Nachrichtenagentur) - Volkswagen korrigiert seine Erwartungen fÃ¼r das China-GeschÃ¤ft deutlich nach unten und setzt stÃ¤rker auf Exporte. Bis 2030 rechnet derMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die rund 564.000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 einen Umsatz von 762 Milliarden Euro erwirtschaftet. Wie dasMehr
BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im MÃ¤rz haben europÃ¤ische AutokÃ¤ufer so viele batterieelektrische Fahrzeuge neu zugelassen wie noch nie. Wie Daten des DienstleistersMehr