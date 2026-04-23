Die Genehmigung der EU-Kommission fÃ¼r Milliardenhilfen des Bundes fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie ist nichtig. Das entschied am Donnerstag der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) und wies damit die Lufthansa ab, die gegen ein entsprechendes Urteil des erstinstanzlichen EU-Gerichts vorgegangen war. Die EU-Kommission beging demnach Fehler bei der PrÃ¼fung der staatlichen Hilfen. (Az. C-457/23 P)
Der EuGH gab mit seinem Urteil den Lufthansa-Konkurrenten Ryanair und Condor recht. Die Lufthansa hatte 2020 ein staatliches Hilfspaket in GesamthÃ¶he von neun Milliarden Euro erhalten - die Entscheidung betrifft einen Teil in HÃ¶he von sechs Milliarden Euro. Die EU-Kommission stufte diese UnterstÃ¼tzung als mit dem Binnenmarkt vereinbare staatliche Beihilfe ein, ohne ein fÃ¶rmliches PrÃ¼fverfahren zu erÃ¶ffnen. Sie argumentierte mit einer "betrÃ¤chtlichen StÃ¶rung im Wirtschaftsleben", die in einem "befristeten Rahmen" staatliche Beihilfen erlaubt.
Das EU-Gericht erklÃ¤rte den Beschluss der Kommission im Mai 2023 fÃ¼r nichtig. Dem schloss sich jetzt der EuGH an. Er erklÃ¤rte, fÃ¼r die NichtigerklÃ¤rung reiche ein Fehler der EU-Kommission aus. Der EuGH verwies in seinem Urteil auf eine in Aktien umwandelbare staatliche Beteiligung an der Lufthansa: Hier habe die Kommission die ModalitÃ¤ten der Festsetzung des Aktienpreises akzeptiert. Damit habe BrÃ¼ssel gegen den befristeten Rahmen verstoÃŸen.Â
Die EU-Kommission will neu entscheiden: Die Lufthansa verwies am Donnerstag auf die seit 2024 dazu laufende Untersuchung der Kommission, "die nun das Urteil des EuGH berÃ¼cksichtigen kann". "Wir werden den weiteren Prozess konstruktiv begleiten und stehen in engem Austausch mit allen beteiligten Institutionen", erklÃ¤rte die Fluggesellschaft.Â
Wirtschaft
EuropÃ¤ischer Gerichtshof: EU-Genehmigung fÃ¼r Lufthansa-Milliardenhilfen nichtig
- AFP - 23. April 2026, 10:42 Uhr
Die Genehmigung der EU-Kommission fÃ¼r Milliardenhilfen fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie ist nichtig. Das entschied der EuropÃ¤ische Gerichtshof und wies damit die Lufthansa ab, die gegen ein erstinstanzliches Urteil vorgegangen war.
Die Genehmigung der EU-Kommission fÃ¼r Milliardenhilfen des Bundes fÃ¼r die Lufthansa in der Corona-Pandemie ist nichtig. Das entschied am Donnerstag der EuropÃ¤ische Gerichtshof (EuGH) und wies damit die Lufthansa ab, die gegen ein entsprechendes Urteil des erstinstanzlichen EU-Gerichts vorgegangen war. Die EU-Kommission beging demnach Fehler bei der PrÃ¼fung der staatlichen Hilfen. (Az. C-457/23 P)
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