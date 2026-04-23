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Bund denkt Ã¼ber neue Einschnitte bei Integrationskursen nach

  • dts - 23. April 2026, 13:38 Uhr
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RÃ¤ume fÃ¼r Deutsch-Unterricht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ãœber den umstrittenen Zulassungsstopp fÃ¼r Integrationskurse hinaus plant der Bund offenbar weitere Einschnitte bei den Kursen fÃ¼r Zugewanderte. Wie die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" berichtet, geht es unter anderem um ein Absenken des Sprachniveaus von B1 auf A2 fÃ¼r leistungsschwÃ¤chere Kursteilnehmer. Dies wÃ¼rde nach EinschÃ¤tzung der Volkshochschulen (VHS) in NRW die Integration von Migranten in den Arbeitsmarkt erschweren.

"Der Bund schwÃ¤cht damit massiv die bewÃ¤hrten Integrationsstrukturen", warnt Klaus Hebborn, PrÃ¤sident des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW, in einer Mitteilung. Die EinschrÃ¤nkungen passten nicht zur FachkrÃ¤fte-Offensive der Bundesregierung. "Im Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands fordern wir die Aufhebung des Zulassungstopps und eine Abkehr von allen Ãœberlegungen, die den Integrationskurs weiter schwÃ¤chen", so Hebborn.

Die VorwÃ¼rfe der VHS stÃ¼tzen sich auf "Leitfragen", die in einer Kommission des Bundes, die die Integrationskurse Ã¼berprÃ¼ft, diskutiert werden und die der WAZ vorliegen. Darin ist unter anderem von "digitalen Selbstlernphasen" ohne LehrkrÃ¤fte die Rede und von StundenkÃ¼rzungen bei den Alphabetisierungskursen. Auch die Relevanz des Abschlusstestes "Leben in Deutschland" wird infrage gestellt. In diesem Test geht es zum Beispiel um Politik in Deutschland, religiÃ¶se Vielfalt und Gleichberechtigung.

Die Volkshochschulen in NRW interpretieren die VorschlÃ¤ge als Angriff auf das Integrationskurssystem: Laut VHS soll das Sprach-Zielniveau des Integrationskurses von B1 auf A2 abgesenkt und ein Teil des Unterrichts durch Onlinekurse ersetzt werden. Der Orientierungskurs stehe auf der Kippe. Hier lernen Zugewanderte das deutsche Gesellschafts- und Rechtssystem kennen.

Schon zu Jahresbeginn wurde bekannt, dass die Bundesregierung, vielen Zugewanderten keine Zulassung mehr zu Integrationskursen ermÃ¶glicht. Das trifft insbesondere Asylbewerber, sogenannte "Geduldete", GeflÃ¼chtete aus der Ukraine sowie EU-AuslÃ¤nder wie RumÃ¤nen und Bulgaren. BegrÃ¼ndet wird der Einschnitt mit finanziellen Herausforderungen. Der Bundeshaushalt lasse nicht mehr zu.

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