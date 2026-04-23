Millionenbetrug mit Medizinprodukten: Ermittlungen gegen Apotheker in Hessen

Blaulicht

Weil er Ã¼ber Jahre hinweg gesetzliche Krankenkassen mit Medizinprodukten betrogen haben soll, ermittelt das hessische Landeskriminalamt gegen einen Apotheker.

Weil er Ã¼ber Jahre hinweg gesetzliche Krankenkassen mit Medizinprodukten betrogen haben soll, ermittelt das hessische Landeskriminalamt (LKA) gegen einen Apotheker. Zusammen mit einer MittÃ¤terin soll er zahlreiche Medizinprodukte Ã¼ber betrÃ¼gerische Rechnungswege zu deutlich hÃ¶heren Preisen abgerechnet haben, als dies mit den betroffenen Versicherungen vereinbart war, wie das LKA am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte.Â



Dem 44-JÃ¤hrigen und der 42-JÃ¤hrigen wird Betrug im Bereich der MedizinwirtschaftskriminalitÃ¤t vorgeworfen. Die Ermittler gehen von einem Schaden im hohen einstelligen Millionenbereich aus. Am Donnerstag wurden mehrere Wohnungen und Apotheken durchsucht. Die Auswertung der beschlagnahmten Unterlagen dauerte an.