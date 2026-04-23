Juristisches Gutachten: Abschiebezentren auÃŸerhalb von EU kÃ¶nnen legal sein

Italiens MinisterprÃ¤sidentin Giorgia Meloni

Die umstrittenen italienischen Abschiebezentren in Albanien sind einem neuen Gutachten am EuropÃ¤ischen Gerichtshof zufolge mit dem Europarecht vereinbar - wenn bestimmte Voraussetzungen erfÃ¼llt werden. Ein Urteil war das noch nicht.

Die umstrittenen italienischen Abschiebezentren in Albanien sind einem neuen Gutachten am EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH) zufolge mit dem Europarecht vereinbar - wenn bestimmte Voraussetzungen erfÃ¼llt werden. So mÃ¼ssten die Migranten weiter juristischen Beistand und sprachliche UnterstÃ¼tzung bekommen sowie Kontakt mit ihrer Familie und den relevanten BehÃ¶rden halten kÃ¶nnen, erklÃ¤rte der zustÃ¤ndige Generalanwalt Nicholas Emiliou am Donnerstag in Luxemburg. (Az. C-414/25)



Ein Urteil war das noch nicht. Die europÃ¤ischen Richterinnen und Richter orientieren sich aber oft an den Gutachten. Das umstrittene Migrationsabkommen zwischen Italien und Albanien vom November 2023 sieht vor, dass Italien auf albanischem Staatsgebiet RÃ¼ckfÃ¼hrungs- und Haftzentren betreiben darf. Abgelehnte Asylbewerber sollen dort inhaftiert werden.



Im Fall, der dem EuGH vorliegt, wurden zwei abzuschiebende Migranten aus Tunesien und Algerien zunÃ¤chst in Italien in Haft genommen und dann in eines dieser Zentren gebracht. Der italienische Kassationsgerichtshof zweifelte daran, dass das rechtens ist. Er legte dem EuGH die Frage vor.



Der Generalanwalt war nun der Auffassung, dass die Abschiebezentren in Albanien zulÃ¤ssig sind, solange die Rechte der Migranten gewahrt werden. Er betonte, dass vor allem MinderjÃ¤hrige und besonders schutzbedÃ¼rftige Menschen Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben mÃ¼ssten.



Wenn ein Gericht entscheide, dass die Haft rechtswidrig sei, mÃ¼ssten die Betroffenen schnell nach Italien zurÃ¼ckgebracht und freigelassen werden. Wann der EuGH in dem Fall abschlieÃŸend entscheidet, ist noch nicht bekannt.



Ãœber die Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Bereich Asyl und Abschiebung wird auch im Rest der EU immer wieder diskutiert. Ende MÃ¤rz stimmte das EU-Parlament fÃ¼r Abschiebezentren in LÃ¤ndern auÃŸerhalb der EU, sogenannte Return Hubs.



Dorthin sollen Asylbewerber gebracht werden, die aus der EU ausreisen mÃ¼ssen, aber nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden kÃ¶nnen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kÃ¼ndigte bereits an, bis Ende des Jahres Vereinbarungen mit Drittstaaten zur Errichtung solcher Zentren treffen zu wollen.