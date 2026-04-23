Politik

Papst Leo XIV. beendet Afrikareise mit Freiluftmesse in Ã„quatorialguinea

  • AFP - 23. April 2026, 16:37 Uhr
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Der Papst in Malabo
Bild: AFP

Papst Leo XIV. hat seine elftÃ¤gige Afrikareise mit einer Freiluftmesse in Ã„quatorialguinea beendet. Vor 30.000 Menschen zelebrierte das Oberhaupt der katholischen Kirche einen Gottesdienst in einem Stadion in Malabo.

Papst Leo XIV. hat seine elftÃ¤gige Afrikareise mit einer Freiluftmesse in Ã„quatorialguinea beendet. Vor 30.000 Menschen zelebrierte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Donnerstagmorgen einen Gottesdienst in einem Stadion in Malabo, der ehemaligen Hauptstadt des zentralafrikanischen Staates. Es war die erste grÃ¶ÃŸere Auslandsreise seit dem Amtsantritt von Leo XIV. im Mai vergangenen Jahres.

Wie in den drei vorherigen Stationen seiner Afrikareise in Algerien, Angola und Kamerun hatte der Papst auch im autoritÃ¤r regierten Ã„quatorialguinea soziale Ungleichheit kritisiert und zu "Recht und Gerechtigkeit" aufgerufen. Am Mittwoch war er vom 83 Jahre alten Langzeitherrscher Teodoro Obiang Nguema empfangen worden, der sich 1979 an die Macht geputscht hatte und das Ã¶lreiche Land mit eiserner Hand regiert. Obiang ist das am lÃ¤ngsten amtierende nicht-monarchische Staatsoberhaupt der Welt.

Bei einem Besuch in dem berÃ¼chtigten Bata-GefÃ¤ngnis in Malabo am Mittwoch wurde Leo XIV. von hunderten kahlrasierten HÃ¤ftlingen begrÃ¼ÃŸt. Der Papst verurteilte die "beunruhigenden hygienischen und sanitÃ¤ren" Bedingungen fÃ¼r die Gefangenen in der ehemaligen spanischen Kolonie.

Sein auf der Afrika-Reise immer wieder geÃ¤uÃŸerter Ruf nach sozialer Gerechtigkeit, Frieden und Respekt fÃ¼r die MenschenwÃ¼rde markiert einen Wechsel im bislang eher zurÃ¼ckhaltenden Auftreten des Papstes. Wiederholt prangerte der 70-JÃ¤hrige Ungerechtigkeit, Korruption und die ungerechte Ausbeutung natÃ¼rlicher Rohstoffe durch "Tyrannen" an.Â 

In einem fÃ¼r ihn neuen offenen Stil verurteilte Leo XIV. diejenigen, "die im Namen des Profits weiter ihre HÃ¤nde auf den afrikanischen Kontinent legen, um ihn auszubeuten und zu plÃ¼ndern."

Ãœberschattet wurde die Reise durch Angriffe von US-PrÃ¤sident Donald Trump gegen den als Robert Francis Prevost in den USA geborenen Papst. Trump bezeichnete Leo XIV. als "schwach", nachdem dieser zu einem Ende des Irankriegs aufgerufen hatte.

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