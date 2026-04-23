SPD beharrt auf Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne

Ã–ltanks (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD hÃ¤lt weiter an der Forderung fest, in Deutschland eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne einzufÃ¼hren. "Wir bleiben dabei: Unternehmen dÃ¼rfen Krisen nicht nutzen, um sich auf Kosten der breiten Mehrheit zu bereichern", sagte Wiebke Esdar, die im Vorstand der SPD-Fraktion fÃ¼r Haushalt und Finanzen zustÃ¤ndig ist, dem "Spiegel".



"Wir sollten jetzt auch nationalstaatliche MÃ¶glichkeiten prÃ¼fen", so die Parteilinke. "Wer abzockt, muss auch zahlen."



Die Sozialdemokratin reagiert damit auf eine Kontroverse in der schwarz-roten Koalition zur EinfÃ¼hrung der Ãœbergewinnsteuer, aus der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) den geplanten Tankrabatt von 17 Cent finanzieren will. Der SPD-Chef und Vizekanzler hatte mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach langen Verhandlungen den Kompromiss erzielt, eine Ãœbergewinnsteuer fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne dann einzufÃ¼hren, wenn die EuropÃ¤ische Union eine entsprechende Regelung beschlieÃŸt. Danach sieht es allerdings nicht aus. Am Mittwoch Ã¤uÃŸerte sich Kommissions-VizeprÃ¤sidentin Teresa Ribera dazu und machte wenig Hoffnung.



Esdar kritisiert die EuropÃ¤ische Kommission. "Eine konservative Mehrheit in Europa macht den Weg zur EinfÃ¼hrung einer Ãœbergewinnsteuer steinig", sagte sie. Dabei bleibe die MaÃŸnahme richtig. "Derzeit ziehen nicht alle Mitgliedstaaten mit, weshalb die EU-Kommission aktuell kaum eine MÃ¶glichkeit fÃ¼r die EinfÃ¼hrung einer Ãœbergewinnsteuer sieht."



Klingbeil will sich an diesem Freitag zur Frage von Energiesteuern Ã¤uÃŸern. Aus seinem Ministerium heiÃŸt es, man drÃ¤nge weiter auf eine Ãœbergewinnsteuer und "prÃ¼fe alle UmsetzungsmÃ¶glichkeiten". Auch in BrÃ¼ssel wolle man weiter fÃ¼r eine Regelung werben. Man sehe dieses Vorgehen auch als geeint mit dem Koalitionspartner an. Klingbeil pocht darauf, dass der Tankrabatt gegenfinanziert sein mÃ¼sse und er sich mit der Union dabei auf die Ãœbergewinnsteuer verstÃ¤ndigt habe.

