Wirtschaft

77 Jahre alt: Chef von LuxusgÃ¼terkonzern LVMH will noch lange nicht zurÃ¼cktreten

  • AFP - 23. April 2026, 16:54 Uhr
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Bernard Arnault bei der Hauptversammlung
Bild: AFP

Der GrÃ¼nder und Chef des weltgrÃ¶ÃŸten LuxusgÃ¼terkonzerns LVMH, Bernard Arnault, hat Spekulationen Ã¼ber seinen RÃ¼cktritt beiseite gewischt. Auf der Hauptversammlung des Konzerns sagte der 77-JÃ¤hrige: 'Wir reden darÃ¼ber wieder in sieben bis acht Jahren.'

Der GrÃ¼nder und Chef des weltgrÃ¶ÃŸten LuxusgÃ¼terkonzerns LVMH, Bernard Arnault, hat Spekulationen Ã¼ber seinen RÃ¼cktritt beiseite gewischt. Auf der Hauptversammlung des Konzerns sagte der 77-JÃ¤hrige am Donnerstag: "Wir reden darÃ¼ber wieder in sieben bis acht Jahren." Zu LVMH gehÃ¶ren Marken wie Louis Vuitton, Dior, MoÃ«t & Chandon oder Tiffany's.Â 

Arnault grÃ¼ndete den Konzern 1989 und hat seitdem Milliarden in Mode-, Uhren- und Schmuckmarken investiert. Seine fÃ¼nf Kinder haben alle wichtige Positionen im Unternehmen. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin hat er Ã¶ffentlich noch nicht benannt.Â 

Der Familie Arnault gehÃ¶ren 65,94 Prozent der Stimmrecht an LVMH. Bernard Arnault sagte am Donnerstag, er sei "sehr zuversichtlich", wenn er auf die Entwicklung des Unternehmens in den kommenden fÃ¼nf Jahren blicke.Â 

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