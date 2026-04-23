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SÃ¼dafrikas Polizeichef in KorruptionsaffÃ¤re suspendiert

  • AFP - 23. April 2026, 18:13 Uhr
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Schwere VorwÃ¼rfe gegen Fannie Masemola
Bild: AFP

SÃ¼dafrikas nationaler Polizeichef Masemola ist von PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa im Zuge einer KorruptionsaffÃ¤re suspendiert worden. Ihm wird vorgeworfen, bei einer Ausschreibung fÃ¼r die Gesundheitsdienste der Polizei Vergabevorschriften missachtet zu haben.

SÃ¼dafrikas nationaler Polizeichef Fannie Masemola ist von PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa im Zuge einer KorruptionsaffÃ¤re suspendiert worden. "Angesichts der Schwere der VorwÃ¼rfe und der entscheidenden Rolle, die der nationale Polizeichef spielt, habe ich in Absprache mit General Masemola beschlossen, dass er bis zum Abschluss des Verfahrens als vorlÃ¤ufig suspendiert gilt," sagte Ramaphosa am Donnerstag vor Journalisten in Johannesburg. Er ernannte die Finanzchefin der Polizei, Puleng Dimpane, zur Interims-Polizeichefin.

Masemola wird vorgeworfen, 2024 in einer inzwischen zurÃ¼ckgezogenen Ausschreibung fÃ¼r die Gesundheitsdienste der Polizei die Vergabevorschriften missachtet zu haben. Der Auftrag in HÃ¶he eines umgerechnet zweistelligen Millionen-Euro-Betrags ging an einen GeschÃ¤ftsmann, der im Verdacht steht, Kontakte zum organisierten Verbrechen zu unterhalten.

Das Bekanntwerden der AffÃ¤re durch einen regionalen Polizeichef hatte SÃ¼dafrika im vergangenen Sommer erschÃ¼ttert. Weitere Polizisten sollen darin verwickelt sein, der Polizeiminister des Landes verlor sein Amt. Polizeichef Masemola war am Dienstag kurz vor Gericht erschienen, wo er sich wegen Missachtung der Vergabevorschriften in vier FÃ¤llen verantworten soll, die Verhandlung wurde indes auf Mitte Mai verschoben. Laut Anklage soll der Fall gemeinsam mit dem von 16 anderen VerdÃ¤chtigen verhandelt werden.

Der in die AffÃ¤re verwickelte GeschÃ¤ftsmann ist bereits in Haft. Er soll versucht haben, ein TV-Starlet, mit dem er zuvor eine Beziehung hatte, zu ermorden.

Der Fall des Polizeichefs reiht sich mehrere Korruptionsskandale ein, die das Vertrauen der Ã–ffentlichkeit in die regierende Koalition untergraben haben. Bei den bevorstehenden Regionalwahlen kÃ¶nnte das Thema Bestechung den WÃ¤hlerwillen entscheidend beeinflussen.

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