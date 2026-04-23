Schulze warnt vor Rentenreform ohne RÃ¼cksicht auf Ostdeutschland

Seniorin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Der MinisterprÃ¤sident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), hat die von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) angestoÃŸene Debatte um die gesetzliche Rente als bloÃŸe Basisversorgung kritisiert.



"Beim Thema Rente ist eines fÃ¼r mich wichtig als MinisterprÃ¤sident Sachsen-Anhalt: Dass man in Berlin versteht, dass in Ostdeutschland die Menschen in allererster Linie auf das staatliche Rentensystem angewiesen sind", sagte Schulze dem TV-Sender "Welt" am Donnerstag. "Hier hatten die Menschen nicht die MÃ¶glichkeit, noch privat vorzusorgen. Hier gibt es auch keine betriebliche Altersvorsorge."



Deswegen mÃ¼sse man bei der Reform der Renten da sehr stark RÃ¼cksicht nehmen, so Schulze. "Wenn es um die Menschen geht, die vielleicht in den nÃ¤chsten zehn Jahren Rente gehen, die kÃ¶nnen definitiv jetzt nicht noch privat vorsorgen. Das wÃ¤re vÃ¶llig falsch, das so zu diskutieren."



Schulze kÃ¼ndigte an, sich solchen RentenplÃ¤nen bei Bedarf auch zu widersetzen. "Das wird es auch nicht geben, zumindest nicht mit mir", sagte er. "Da kÃ¶nnen sich die Menschen in meiner Heimat Sachsen-Anhalt auch darauf verlassen, dass ich da eine starke Stimme in Berlin habe, dass ich nicht alles mit uns machen lassen werde, was da im Moment so diskutiert wird."



Ãœberhaupt ist Schulze den andauernden Reformstreit aus Berlin leid. "Was ich erwarte von Berlin ist, dass es hier nicht immer jede Woche ein neues Thema gibt, was diskutiert wird, wo es dann wieder FÃ¼r-und-Wider gibt, sondern wir brauchen Ergebnisse auf dem Tisch. DarÃ¼ber muss man dann auch mit den MinisterprÃ¤sidenten, also auch mit mir sprechen, weil am Ende die LÃ¤nder, die Menschen - auch in meiner Heimat Sachsen-Anhalt - betroffen sein werden", sagte er. "Und ich brauche eines nicht, nÃ¤mlich Streit irgendwo in Berlin. Das hilft uns Ã¼berhaupt nicht."



Auch bei den neuen Unions-PlÃ¤nen zu einer Einkommenssteuerreform mahnte Schulze zur Eile. Die SPD mÃ¼sse sich bewegen, aber auch die Union selbst. "Wir brauchen jetzt schnelle Ergebnisse", sagte er. "Wenn wir jetzt weiter Ã¼ber Monate nur diskutieren und wenn es dann am Ende nur den kleinsten gemeinsamen Nenner gibt, dann hilft das Deutschland nicht."

