Integrationsminister fordern von Bund RÃ¼cknahme der EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Sprachkurse

Integrationskurs in Berlin

Die Integrationsministerinnen und -minister der LÃ¤nder haben den Bund aufgefordert, ZugangseinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Sprach- und Integrationskurse fÃ¼r Einwanderer zurÃ¼ckzunehmen. Notwendig sei 'eine verlÃ¤ssliche SprachfÃ¶rderung fÃ¼r Eingewanderte'.

Die Integrationsministerinnen und -minister der LÃ¤nder haben den Bund aufgefordert, ZugangseinschrÃ¤nkungen fÃ¼r Sprach- und Integrationskurse fÃ¼r Einwanderer zurÃ¼ckzunehmen. Es gehe um "eine flÃ¤chendeckende Integrationsinfrastruktur, die auch vom Bund dauerhaft und verlÃ¤sslich finanziell mitgetragen wird", erklÃ¤rte NRW-Integrationsministerin Verena SchÃ¤ffer (GrÃ¼ne) nach einer Ministerkonferenz am Donnerstag in Essen. Die Ressortverantwortlichen der LÃ¤nder forderten dort "eine verlÃ¤ssliche SprachfÃ¶rderung fÃ¼r Eingewanderte.



"Integration ist eine Daueraufgabe, die alle Ebenen des Staates betrifft", hieÃŸ es in einer nach Abschluss der Konferenz vom derzeitigen Vorsitzland Nordrhein-Westfalen verbreiteten ErklÃ¤rung. "Einwanderung und Integration stehen dabei als Chance und Bereicherung fÃ¼r die demokratische und vielfÃ¤ltige Gesellschaft im Vordergrund."Â



"Wenn sich der Bund aus der Finanzierung zentraler Integrationsangebote zurÃ¼ckzieht, erschwert das Integration und schwÃ¤cht den gesellschaftlichen Zusammenhalt", kritisierte Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) die von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) vorgenommenen Einschnitte bei den Integrationskursen. "Statt rigoros zu kÃ¼rzen, muss der Bund endlich ausreichend Sprachkurse bereitstellen" und "Beratungsstrukturen nachhaltig finanzieren", verlangte auch Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Aminata TourÃ© (GrÃ¼ne).



"Wer Integration stoppt, spart nicht, sondern verursacht langfristig Mehrkosten", wandte sich anlÃ¤sslich der Ministerkonferenz auch die Gewerkschaft GEW gegen die Einschnitte. "Kurzfristig gibt es ein kleines Plus im Haushalt, aber auf lange Sicht entstehen dem Staat unabsehbare Kosten zum Beispiel durch zusÃ¤tzliche Sozialleistungen und entgangene Steuer- und Sozialversicherungseinnahmen", warnte GEW-Vorstandsmitglied Ralf Becker.



Die GEW wies darauf hin, dass eine von ihr gestartete Petition gegen die KÃ¼rzungen bei den Sprach- und Integrationskursen inzwischen von mehr als 140.000 Menschen unterzeichnet worden sei.



"Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die Folgekosten mangelnder Sprachkenntnisse den Spareffekt um ein Vielfaches Ã¼bersteigen", erklÃ¤rte dagegen auch die GrÃ¼nen-Migrationsexpertin im Bundestag, Filiz Polat. Sie pochte auch auf den Erhalt der behÃ¶rdenunabhÃ¤ngigen Asylverfahrensberatung "als zentralen Baustein fÃ¼r einen reibungslosen Ablauf von Asylverfahren" und begrÃ¼ÃŸte, dass dies von Seiten der Integrationsministerinnen und -minister unterstÃ¼tzt werde.



Laut Aufenthaltsgesetz haben AuslÃ¤nderinnen und AuslÃ¤nder einen Rechtsanspruch auf Teilnahme an einem Integrationskurs, die ihren erstenÂ AufenthaltstitelÂ ab dem 1. Januar 2005 erhalten haben und sich dauerhaft in Deutschland aufhalten. Andere Migrantinnen und Migranten kÃ¶nnen freiwillig an den Kursen teilnehmen, sofern ausreichend PlÃ¤tze zur VerfÃ¼gung stehen.



Anfang Februar war nun bekannt geworden, dass das Bundesamt fÃ¼r Migration und FlÃ¼chtlinge (Bamf) seit Ende November keine Berechtigungsscheine fÃ¼r eine freiwillige Teilnahme an den Kursen mehr ausstellt. Dobrindt begrÃ¼ndete dies mit SparzwÃ¤ngen.Â