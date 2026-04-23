Klingbeil-Berater verteidigt Verwendung von SondervermÃ¶gen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Achim Steinbach, Chefvolkswirt von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), hat die Analyse mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute, dass die Gelder des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t (SVIK) fast vollstÃ¤ndig zweckentfremdet worden sei, deutlich zurÃ¼ckgewiesen. Wenn man den richtigen MaÃŸstab anlege, werde das Geld, wie gefordert, zu 95 Prozent fÃ¼r zusÃ¤tzliche Investitionen ausgegeben, schreibt Steinbach in einem Gastbeitrag fÃ¼r die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagsausgabe).
Entscheidend fÃ¼r finanzpolitische ZusÃ¤tzlichkeit sei nicht der bloÃŸe Vergleich der absoluten InvestitionshÃ¶he. Zu fragen sei vielmehr, wie sich die Investitionen der fiskalischen Ausgangslage ohne das SondervermÃ¶gen Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t voraussichtlich entwickelt hÃ¤tten. "Genau diesen angepassten Referenzpfad legen wir in einer Studie, die in KÃ¼rze verÃ¶ffentlicht wird, zugrunde", erlÃ¤uterte Steinbach zusammen mit Mitarbeitern des Ministeriums.
"Der resultierende Befund ist eindeutig: Ein GroÃŸteil der Investitionen des SondervermÃ¶gens Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t von rund 177 Milliarden Euro bis 2028 wÃ¤re unter diesen Bedingungen nicht zustande gekommen. Rund 95 Prozent dieser Mittel sind damit aus finanzpolitischer Sicht tatsÃ¤chlich zusÃ¤tzlich", so Steinbach fest. "Das widerlegt die Thesen von einem `Verschiebebahnhof` und einer `Zweckentfremdung`. Sie fuÃŸen auf wenig plausiblen Annahmen Ã¼ber das Referenzszenario, etwa durch die Ausblendung der KonsolidierungszwÃ¤nge oder durch eine implizite Fortschreibung der finanzpolitischen Rahmenbedingungen der vergangenen Jahre", argumentiert der Ã–konom.
Mitte MÃ¤rz hatten sowohl das MÃ¼nchner Ifo-Institut als auch das arbeitgebernahe IW in KÃ¶ln Studien vorgelegt, in denen untersucht wurde, ob der Bund das 500 Milliarden Euro schwere SondervermÃ¶gen bisher ordnungsgemÃ¤ÃŸ fÃ¼r "zusÃ¤tzliche" Investitionen ausgebe. Das Ifo-Institut ermittelte eine "Zweckentfremdungsquote" von bis zu 95 Prozent fÃ¼r die zusÃ¤tzlichen Schulden im Jahr 2025. Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) kam auf 86 Prozent Fehlverwendung.
"Die genaue HÃ¶he hÃ¤nge von Abgrenzungsfragen ab. In jedem Fall aber wurden nach unseren Berechnungen mindestens drei Viertel der aufgenommenen Kredite zweckentfremdet", schrieb das Ifo-Institut. Dessen PrÃ¤sident, Clemens Fuest, sah darin ein "groÃŸes Problem". "Die zusÃ¤tzlich aufgenommenen Schulden sollten fÃ¼r zusÃ¤tzliche Investitionen eingesetzt werden, die das Wirtschaftswachstum langfristig stÃ¼tzen", mahnte Fuest im MÃ¤rz.
Finanzen
Klingbeil-Berater verteidigt Verwendung von SondervermÃ¶gen
- dts - 23. April 2026, 16:44 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Achim Steinbach, Chefvolkswirt von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), hat die Analyse mehrerer Wirtschaftsforschungsinstitute, dass die Gelder des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t (SVIK) fast vollstÃ¤ndig zweckentfremdet worden sei, deutlich zurÃ¼ckgewiesen. Wenn man den richtigen MaÃŸstab anlege, werde das Geld, wie gefordert, zu 95 Prozent fÃ¼r zusÃ¤tzliche Investitionen ausgegeben, schreibt Steinbach in einem Gastbeitrag fÃ¼r die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitagsausgabe).
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