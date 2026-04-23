Trump ordnet ZerstÃ¶rung von minenlegenden Schiffen durch US-Marine in StraÃŸe von Hormus an

US-PrÃ¤sident Donald Trump

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die ZerstÃ¶rung von Schiffen angeordnet, die Minen in der strategisch wichtigen StraÃŸe von Hormus legen. Die US-Marine solle 'jedes Boot, auch wenn es noch so klein ist', beschieÃŸen und zerstÃ¶ren, erklÃ¤rte Trump.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat die ZerstÃ¶rung von Schiffen angeordnet, die Minen in der strategisch und wirtschaftlich wichtigen StraÃŸe von Hormus legen. Die US-Marine solle "jedes Boot, auch wenn es noch so klein ist", beschieÃŸen und zerstÃ¶ren, erklÃ¤rte Trump am Donnerstag in seinem Onlinedienst Truth Social. "Es darf kein ZÃ¶gern geben. AuÃŸerdem rÃ¤umen unsere Minensuchboote gerade die Meerenge", schrieb er weiter.



Die Frage der MinenrÃ¤umung und damit der Passierbarkeit der StraÃŸe von Hormus hat groÃŸe Auswirkungen auf die Ã–lpreise. Die Meerenge, durch die im Normalfall rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–ltransports verlÃ¤uft, ist seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar durch Irans Revolutionsgarden faktisch gesperrt. Auch seit dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran haben kaum Schiffe die fÃ¼r den Welthandel immens wichtige MeeresstraÃŸe passiert.



Die Meerenge ist neben Irans Atomprogramm zentraler Knackpunkt bei den Verhandlungen Ã¼ber ein mÃ¶gliches Ende des Krieges. US-PrÃ¤sident Donald Trump dringt auf eine Ã–ffnung der StraÃŸe von Hormus, Teheran wiederum macht ein Ende der am 13. April begonnenen US-Blockade iranischer HÃ¤fen zur Bedingung fÃ¼r eine RÃ¼ckkehr an den Verhandlungstisch.